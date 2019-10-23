На Алтае налоговый чиновник попался на крупной взятке

В Алтайском крае начальника межрайонной налоговой инспекции обвиняют в мошенничестве с целью получения крупной взятки. Чиновник был задержан сразу после получения денег, ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в СК.

- Следствию удалось установить, что начальник межрайонной инспекции ФНС РФ по Алтайскому краю № 14 вместе со своим знакомым ввели в заблуждение предпринимателя города Бийска о результатах проверки его организации, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Предпринимателя проверяла другая налоговая инспекция, но обвиняемые предложили ему помочь снизить сумму доначисленных в ходе проверки налогов. Они запросили более трех миллионов рублей якобы в качестве взятки для представителя налоговой инспекции, проводившей проверку. В действительности же деньги никому передавать не собирались. После того как предприниматель передал им часть запрошенной суммы - 1,5 миллиона рублей, - начальник инспекции и его подельник были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Следователи уже предъявили обвинение начальнику налоговой инспекции и его знакомому в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По словам Людмилы Рязанцевой, имущество обвиняемых - дорогостоящая недвижимость и автомобили - арестованы. Кроме того, следователи планируют ходатайствовать в суде, чтобы начальника ИФНС взяли под стражу.