Депутаты Совета депутатов города Новосибирска намерены обратиться в областной парламент для уточнения спорных вопросов, связанных со строительством семи поликлиник. По мнению законодателей, масштабный проект государственно-частного партнерства в его нынешнем виде не сможет изменить к лучшему систему организации первичной медицинской помощи на территории города.

О проекте государственно-частного партнерства по строительству поликлиник на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию сообщил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев. По его словам, соглашение с частной инвестиционной компанией подписано на десять лет и шесть месяцев. Сейчас идет разработка проекта, к декабрю этого года документы должны быть переданы на экспертизу, а в феврале-марте 2020-го начнется строительство. Предполагается, что с введением в строй семи новых поликлиник городу не понадобится расширять звено первичной медицинской помощи до 2030 года.

По условиям ГЧП, инвестору предоставляется грант из регионального бюджета в размере 1,5 миллиарда рублей. Первый транш в 626 миллионов компания получила несколько месяцев назад. Депутаты пытались выяснить, на что конкретно была потрачена эта сумма, ведь проект до сих пор не готов, однако ответа на поставленный вопрос так и не услышали. Как и на ряд других, связанных с обеспечением новосибирцев медицинской помощью.

По словам председателя комиссии горсовета по социальной политике и образованию Николая Тямина, депутаты пока не смогли пообщаться с главой регионального минздрава, чтобы выяснить детали этого масштабного проекта. Так, ранее речь шла о возведении девяти поликлиник, а взаимоотношения власти и частной компании строились на принципах концессии. А два года спустя проект был пересмотрен, и из него исчезли поликлиники в районе ОбьГЭСа и Волочаевского жилмассива. По словам депутата горсовета Евгения Лебедева, население жилмассива в Дзержинском района составляет более сорока тысяч человек, и здесь необходима новая поликлиника. Там не только выделена строительная площадка, но и обустроен нулевой цикл, однако объект остается законсервированным, и перспективы появления медучреждения на Волочаевском туманны.

Как заявил Николай Тямин, есть и другие вопросы. Например, одна из поликлиник должна была появиться на территории микрорайона Чистая слобода в Ленинском районе, однако теперь в проекте указан адрес на улице Степной. "Это частный сектор, от Чистой слободы людям придется идти туда около четырех километров", - уточнил депутат.

Отдельно на комиссии обсудили создание в Новосибирске кабинетов общеврачебной практики. Александр Колупаев признал, что за последние пару лет в городе не появилось ни одного такого кабинета.

- Когда городское здравоохранение было в ведении мэрии Новосибирска, общеврачебные практики открывались каждый год, - подчеркнул председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. - Они строились сразу с жилплощадью для медиков. Это прекрасная форма организации медицинской помощи - небольшие учреждения, куда могут обратиться жители отдаленных районов, где не запланировано строительство поликлиник. Областному минздраву необходимо использовать этот механизм.

По мнению Николая Тямина, передача полномочий по организации городского здравоохранения на уровень региона привела к появлению проблем в этой сфере. "Мы не имеем возможности напрямую влиять на процесс, и при этом очевидно, что интересы горожан учитываются по остаточному принципу", - уверен депутат.

Прямая речь

Николай Тямин, председатель комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию:

- На мой взгляд, сейчас у нас остается единственная возможность - обращаться к коллегам из Законодательного собрания региона, которые избираются по городским округам. Ленинский район сегодня развивается и расширяется в сторону Чистой слободы: ведется массовое строительство, прокладываются трамвайные пути, сдана школа - городская власть реагирует на потребности жителей. Но что касается организации первичной медпомощи, то с этим пробуксовка. Здесь нам могут поспособствовать депутаты областного уровня, в их полномочиях установить прямой контакт с министерством. Я буду выходить с предложением на председателя горсовета, чтобы мы в самое ближайшее время провели встречи по этому вопросу с депутатами заксобрания.