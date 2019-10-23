В Омске прошел уже девятый по счету Международный форум социальных предпринимателей "Инносиб-2019". Он собрал 1 200 специалистов из двадцати регионов России и восьми стран. Благодаря онлайн-сервису к обсуждению подключилось еще более шестидесяти тысяч человек. Повышенный интерес к форуму обусловлен главной темой - это возможность участия социальных предпринимателей в приоритетных национальных проектах.

Стоит сказать, что государственные задачи малый бизнес решает уже не первый год, причем вполне успешно. Омск в этом процессе стал одним из первых, опыт сибиряков взяли на вооружение в 25 регионах страны. Форум вызывает значительный интерес и у иностранных предпринимателей.

В июле текущего года был принят закон о социальном предпринимательстве. Омичи принимали в его подготовке самое непосредственное участие. Если в первые годы в регионе делали ставку на детские сады и дома престарелых, то теперь открывают реабилитационные и оздоровительные центры, осваивают новые ниши - спорт, туризм, социальное обслуживание. И, по сути, уже работают в рамках нацпроектов.

По данным единого реестра ФНС, сегодня в Омской области действует 1 983 социально ориентированных предприятий, только с начала этого года запущено 406 новых проектов.

Инфографика РГ/Максим Иванков

Разумеется, происходит это благодаря активной помощи местной власти. В регионе разработана целая система мер поддержки: востребованные проекты получают субсидии и гранты, за счет этих средств можно купить оборудование, арендовать помещение, создать новые рабочие места. Главное, что возвращать деньги не надо - становись на ноги и работай. У омичей это неплохо получается - из восемнадцати частных детских садов и четырнадцати интернатов для пожилых людей не закрылся ни один. Все стабильно работают, развиваются, отличаются качеством услуг. Любопытно, что, создавая социальные предприятия, омичи нередко решают личные проблемы и даже осуществляют мечты.

- Мы открылись семь лет назад одними из первых, - сообщила основатель центра раннего развития "Сказка", многодетная мать Ирина Тихоблаженко. - Мечтала об этом всю жизнь. Получила диплом учителя начальных классов, психолога. Набиралась опыта в школе, детском саду. Но всякий раз испытывала неудовлетворение от ограниченности образовательных программ. И была счастлива, когда появилась возможность открыть частный детский сад, где я практикую принципы индивидуального подхода в воспитании детей. Ведь они такие разные.

Результаты работы поражают экспертов. В детском саду, который работает двенадцать часов в день, малыши не только получают необходимый уход и шестиразовое сбалансированное питание, но и занимаются музыкой, спортом, кулинарией, изучают иностранные языки.

- Благодаря инновационным методикам дошколята бегло читают, складывают в уме двузначные числа. Дочь за считанные секунды может сделать два десятка арифметических действий. Ни разу не ошибется. Даже я так не могу, - признается мама шестилетней Алены.

Сейчас "Сказка" открыла филиал в одном из спальных районов города и планирует развиваться дальше. Педагоги и специалисты, помимо прочего, дают бесплатные консультации родителям с проблемными детьми. Примечательно, что в штат учреждения принято восемь одиноких мам, воспитывающих дошколят.

Всего в частных центрах раннего развития воспитывается полторы тысячи юных омичей, создано 355 рабочих мест.

Еще один способ поддержки - доступные образовательные услуги. Через омскую школу социального предпринимательства уже прошло более тысячи слушателей, в том числе из других регионов. Они научились ориентироваться в законах, создавать и защищать проекты. Благодаря новым знаниям семьдесят процентов выпускников занялись социальным бизнесом и уже реализуют свои планы.

- Мы тоже из их числа, - признается руководитель центра обучения и трудо-устройства "Содействие" Светлана Елистратова. - Школа соцпредпринимателей не только дала знания, но и помогла найти партнеров. Мы, например, совместно с центром "Сколиоз-диагностика" начали готовить сиделок и медсестер для клиник и социальных центров. Служба занятости уже направила нам 25 безработных и людей предпенсионного возраста. Все они будут гарантированно трудоустроены. Всего в прошлом году мы помогли найти работу в самых разных сферах семистам гражданам. А теперь планируем открыть филиал в Азовском районе, чтобы подключиться к решению кадровых проблем омского села.

По словам замруководителя федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина, социальный бизнес легко впишется в двенадцать нацпроектов, которые помогут сделать жизнь в регионах более комфортной и будут способствовать формированию конкурентной среды.

Инновационный опыт омичей востребован не только в России. Участниками "Инносиба-2019" стали специалисты из восьми стран.

- Мы тоже решили пойти по такому пути и в прошлом году открыли первую аналогичную омской национальную школу социальных предпринимателей. А в ноябре проведем в республике собственный форум, - сообщил председатель Союза социальных предпринимателей Казахстана Эмин Аскеров. - Первый опыт - самый трудный. Нам, идущим следом, легче. Будем делиться опытом, конкурировать с вами в добрых делах.

Комментарий

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- В июле этого года социальное предпринимательство, наконец, закреплено на правовом уровне. В новом законе обозначен перечень предприятий, попадающий под этот статус, направления поддержки. В свою очередь мы поддерживали и будем поддерживать эту сферу. Наряду с федеральными мерами у нас действует комплекс региональных, который мы постоянно расширяем. Например, компенсируем расходы на содержание каждого ребенка в частном детском саду.

Из всех российских регионов только мы предоставляем субсидии на создание и обеспечение частных пансионатов для пожилых. Соцпредприниматели также могут рассчитывать на льготы по аренде и налоговые каникулы.

Совместно с федеральным бюджетом поддерживаем мы и Омский центр инноваций социальной сферы, где действует Школа социального предпринимательства. Только в нашем регионе такое обучение прошли четыреста граждан, которые реализуют более двухсот проектов.

Консолидировать усилия инициативных людей призван созданный в регионе кластер социальных инноваций. Его участники успешно воплощают в жизнь 32 совместных проекта, а число пользователей услуг еже-дневно превышает 2,5 тысячи человек.

Чтобы стимулировать процесс, с ноября мы запускаем новый вид поддержки - субсидии резидентам кластера на реализацию совместных проектов. Направим на эти цели шесть миллионов рублей.

А в новом году планируем поддержать создание ясельных групп и будем компенсировать содержание в них каждого ребенка.

Казна не оскудеет

Поддерживать социальный бизнес выгодно для всех. По данным министерства экономики Омской области, содержание одного пациента в государственном пансионате обходится региональному бюджету в 30 тысяч рублей в месяц, а в частном социальном учреждении - вдвое дешевле. С учетом выплаты налогов и сборов каждый вложенный в социальный бизнес рубль приносит в областную казну три рубля отдачи.