Томича осудили за жестокое обращение с котом

Колпашевский городской суд Томской области вынес приговор 37-летнему местному жителю, обвиняемому в избиении собственного кота.

В июне этого года нетрезвый житель Колпашево решил расправиться со своим домашним питомцем по кличке Филя на глазах у прохожих.

- У входа в магазин он беспричинно, в присутствии свидетелей взял за задние лапы своего кота и менее трех раз ударил его головой и туловищем о поверхность гравийной дороги, - сообщает прокуратура Томской области. - После этого он бросил кота, находившегося в бессознательном состоянии, на дорогу и нанес ему удар ногой по туловищу.

Кота отстояли прохожие. Они бросились на его защиту и вызвали полицию. В суде злоумышленник полностью признал свою вину в содеянном. Он рассказал, что был расстроен ссорой со своей подругой, а кот его поцарапал.

Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Пострадавший кот получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован. Филю удалось вылечить и в настоящее время он живет у новых хозяев.