Что общего у Иерусалимской горы, Курсантской аллеи, сквера на Чудотворской и центральной площади Академгородка? Все эти общественные пространства Иркутска были отмечены на государственном уровне - вошли в федеральный реестр лучших практик по городскому благоустройству, реализованных в 2018 году.

Третий год Иркутск участвует в приоритетном проекте "Формирование комфортной городской среды". В 2018 году он вошел в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

До 2024 года областной центр планирует привести в порядок, сделать удобными и привлекательными 105 территорий - аллеи, набережные, скверы, парки и площади. Как не раз подчеркивал мэр Иркутска Дмитрий Бердников, формирование комфортной городской среды, обустройство новых парков и скверов, благоустройство дворов было и остается одним из приоритетов местных властей.

Усилия иркутских властей заметили не только горожане. В прошлом году глава города делился опытом участия Иркутска в нацпроекте на Межрегиональном форуме Всероссийского совета по местному самоуправлению и на Восточном экономическом форуме.

Голосуй за важное

Список из более чем ста объектов составлялся по заявкам горожан. И ежегодно с учетом условий нацпроекта администрация Иркутска проводит рейтинговое голосование по этому перечню: где проводить благо-устройство в следующем году. Этому посвящается одна неделя в феврале. Да-да, именно жители решают, какая часть Иркутска пре-образится в ближайшем будущем. Познакомиться с предлагаемыми проектами и отдать свой голос можно в администрациях городских округов, на официальном сайте Иркутска или на городском портале #ЯИркутянин.

Например, на 2019 год горожане выбрали Иерусалимскую гору (бывший центральный парк культуры и отдыха), бульвар Гагарина, центральную площадь Академгородка, Каштаковскую рощу в предместье Рабочем. А на 2020-й - привокзальную площадь, участок бульвара Гагарина от памятника Александру III до улицы Красного Восстания, Лисихинский парк, парк имени Парижской коммуны - в общей сложности 15 территорий.

- В этом году мы преобразили 17 общественных пространств. 15 из них - с привлечением федеральных, областных и местных средств. Еще два объекта - Парк Парижской коммуны и к юбилею Победы, сквер у Вечного огня - Иркутск в этом году обновлял исключительно за счет бюджета города по инициативе мэра,- рассказала Марина Шевела, начальник департамента городской среды администрации Иркутска. - Парк Парижской коммуны - один из самых сложных объектов, с которыми мы имеем дело. С одной стороны - это средоточие общественной жизни района, здесь проводятся праздники, с другой - он находится на месте уникального Глазковского некрополя, который археологи называют "усыпальницей Азии". Здесь нашли захоронения и стоянки людей, живших более 7-8 тысяч лет тому назад. То есть еще не построили египетские пирамиды, а на месте Иркутска уже жили люди. Поэтому все проекты и все работы будут вестись под жесточайшим контролем службы по охране объектов культурного наследия. В этом году город за свой счет только обновляет ограждение по всему периметру, одну из входных групп и сцену. А на следующий год мы заходим с более масштабным благоустройством, которое предусматривает освещение, тропиночную сеть, видеонаблюдение.

Вход в мемориальный комплекс "Иерусалимская гора" - бывший городской Центральный парк культуры и отдыха. До и после реконструкции. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

"Пока мы сшили пальто, потом пришьем пуговицы"

Под надзором службы по охране объектов культурного наследия шли преобразования и на других объектах - мемориальном комплексе "Иерусалимская гора", где благо-устроили пешеходную зону, установили малые архитектурные формы, беседки, смонтировали камеры наблюдения, и на улице Урицкого - там полностью заменили инженерные сети, вместо асфальтового покрытия - гранитная плитка, установили "умные" энергосберегающие фонари, лавки, урны.

В департаменте городской среды подчеркивают, что работы еще не закончены. В 2020 году планируется третий этап реконструкции "Иерусалимки", продолжится благоустройство набережной Ушаковки. В частности, на Урицкого даны рекомендации предпринимателям по оформлению летних веранд, высадке клумб - улица из транзитной превратится в место отдыха горожан. Особое внимание власти уделили фасадам - сумели убедить собственников зданий восстановить их исторический облик, убрать вывески, рекламу, как того требуют обновленные правила городского благо-устройства.

А еще будет наполнена содержанием и набережная Ушаковки. Это один из самых масштабных проектов благоустройства. Помимо берегоукрепления, расчистки территории, здесь ведется демонтаж высоковольтных ЛЭП - городские власти договорились о переносе линий электропередачи и трансформаторной подстанции с прибрежной зоны, чтобы полностью отдать ее отдыхающим.

Кроме променадов - пешеходного и велосипедного, освещения, зоны отдыха, там в будущем будут скейт-парк и роллердром.

- То, что мы сейчас делаем там, - это лишь базис, основа. Мы "сшили пальто". Дальше будем "пришивать пуговицы", - уточняет Марина Шевела. И добавляет, что городская администрация готова рассматривать и брать на вооружение идеи и предложения горожан по наполнению общественных пространств. Их можно оставлять на все том же портале #ЯИркутянин. Как и заявки по освещению, уборке, организации городского мероприятия, открытию нового маршрута общественного транспорта, замечания по состоянию дорог. Каждое обращение отрабатывается сотрудниками соответствующих отделов и департаментов. Запущенный в июне прошлого года, портал быстро превратился в эффективный инструмент - с его помощью иркутяне могут реально влиять на преображение родного города.

Мелочей не бывает

Надо отметить, что в вопросах благоустройства администрация Иркутска в целом крайне щепетильна.

Исполнение всех проектов, помимо самой мэрии, контролирует независимая организация строительного контроля, специально привлекаемая властями. Выполняют ли подрядчики нормы и правила, убирают ли мусор, соблюдают ли технологии - ни один акт приемки работ не подписывается без визы экспертов. Поблажек они не дают - например, на одной из территорий подрядчик решил не вывозить строительный мусор, а попросту закопал его на газоне. Сотрудники компании-контролера обнаружили это и заставили мусор отвезти на полигон.

Однако мало благоустроить сквер или улицу. Территории, попавшие в проект, да и другие пространства города, требуют дальнейшего содержания и ухода. Специально для этого в Иркутске была создана профильная организация - МКУ "Городская среда". Ее специалисты не только ведут проекты в рамках муниципальной программы, но и следят за парками, площадками, занимаются озеленением города. Потому что комфортная среда складывается из множества мелочей - от ухоженных газонов до чистых фасадов.

Помимо преобразования городских общественных пространств, муниципальная программа включает благоустройство и придомовых территорий. Однако это направление требует активного содействия жителей. Тем более что с марта этого года Минстрой РФ ввел новые условия участия в программах с привлечением федеральных средств.

Кстати

Помимо преобразования городских общественных пространств, муниципальная программа включает благоустройство и придомовых территорий. Однако это направление требует активного содействия жителей. Тем более что с марта этого года Минстрой РФ ввел новые условия участия в программах с привлечением федеральных средств.

Прямая речь

Дмитрий Бердников, мэр Иркутска:

- У нас есть четкое понимание, что только совместная работа городских властей, активных горожан, бизнес-сообщества может привести к достойным результатам. Это касается и благоустройства города, и развития социальной структуры. Качество повседневной жизни горожан - это целиком и полностью ответственность муниципалитетов. И в этом плане важен обмен опытом между городами.

Как включить двор в программу благоустройства?

1. Необходимо провести межевание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и поставить границы на кадастр. Дизайн-проект благоустройства разрабатывается строго на эту территорию.

2. Подать заявку в администрацию Иркутска.

3. Обеспечить софинансирование проекта собственниками квартир - не менее 20 процентов от всей суммы проекта.

4. Включить созданное в результате благоустройства имущество (площадки, спортивные сооружения, зеленые зоны и прочее) в состав общедомового имущества. Для этого нужно решение большинства квартировладельцев.

5. Собственники помещений в доме также должны принимать непосредственное трудовое участие в благоустройстве двора.