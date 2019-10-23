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23.10.2019 16:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Иркутске создали технологию для оценки алмазов смартфоном

Текст: Антон Валагин

Специалисты Иркутского национального исследовательского технического университета работают над технологией автоматической оценки алмазов. Программа позволит определять ценность камня при помощи смартфона.

Фото: iStock
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Чем прозрачнее алмаз, чем меньше в нем инородных тел и примесей, тем выше его класс. Многие века оценка прозрачности бриллиантов проводилась на глаз: обученный человек долго разглядывал камень в микроскоп и выносил вердикт. Специалистов таких мало и стоят их услуги дорого. Разработка иркутских ученых позволит проводить оценку стоимости природных алмазов и отличать их от искусственных любому человеку, имеющему соответствующее приложение на смартфоне.

- Тепловизор видит камень, данные о его теплопроводности и температуре мы переносим в наше программное обеспечение, которое из всей картинки автоматически вычленяет алмаз и рассчитывает его стоимость, - рассказал директор технопарка ИрНИТУ Виктор Ланцов. Алгоритм работы программы является коммерческой тайной.

В продвижении новинки заинтересованы прежде всего ювелиры, пишет ОТР. Примерно две трети мелких камней, использующихся в ювелирной отрасли - искусственные алмазы и есть немало способов выдать их за настоящие камни. Машинное зрение позволит заметить подделку даже в небольших ювелирных салонах.

Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск РГ-Видео
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