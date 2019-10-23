В Иркутске создали технологию для оценки алмазов смартфоном

Специалисты Иркутского национального исследовательского технического университета работают над технологией автоматической оценки алмазов. Программа позволит определять ценность камня при помощи смартфона.

Чем прозрачнее алмаз, чем меньше в нем инородных тел и примесей, тем выше его класс. Многие века оценка прозрачности бриллиантов проводилась на глаз: обученный человек долго разглядывал камень в микроскоп и выносил вердикт. Специалистов таких мало и стоят их услуги дорого. Разработка иркутских ученых позволит проводить оценку стоимости природных алмазов и отличать их от искусственных любому человеку, имеющему соответствующее приложение на смартфоне.

- Тепловизор видит камень, данные о его теплопроводности и температуре мы переносим в наше программное обеспечение, которое из всей картинки автоматически вычленяет алмаз и рассчитывает его стоимость, - рассказал директор технопарка ИрНИТУ Виктор Ланцов. Алгоритм работы программы является коммерческой тайной.

В продвижении новинки заинтересованы прежде всего ювелиры, пишет ОТР. Примерно две трети мелких камней, использующихся в ювелирной отрасли - искусственные алмазы и есть немало способов выдать их за настоящие камни. Машинное зрение позволит заметить подделку даже в небольших ювелирных салонах.