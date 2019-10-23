В красноярской школе звонок заменили песнями Цоя

Необычный эксперимент решили провести в средней школе №32 Красноярска. Вместо классических звонков на занятия учеников теперь зовут мелодии популярных исполнителей, сообщает администрация краевого центра.

- "Виновником" изменений стали не дети, а школьный охранник Валерий Максименко. Он решил, что классический звонок слишком резкий и неприятный. Никаких положительных эмоций он не несет, только нервирует учеников и педагогов. Веселые мелодичные песни, напротив, поднимают настроение, - рассказали в пресс-службе красноярской мэрии.

Кстати мелодию звонка выбирают сами ученики и учителя. Особым спросом пользуются композиции легендарного солиста группы "Кино" Виктора Цоя, мелодии из "Бременских музыкантов", а также "Крылатые качели".

Всего в школьной коллекции 500 песен: их 66-летний охранник Валерий Максимено скачивает и "режет" в специальной программе.