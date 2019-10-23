В Законодательном собрании Новосибирской области обсудили эффективность защиты прав обманутых дольщиков. О том, что делает исполнительная власть в этом направлении, на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутатам доложил министр строительства региона Иван Шмидт.

По предварительной оценке министерства, чтобы завершить все новосибирские "недострои" (на данный момент их 66), необходимо от 13 до 16 миллиардов рублей. По словам Ивана Шмидта, эти цифры были представлены федеральному фонду защиты прав дольщиков, с которым область предполагает заключить соглашение до конца октября нынешнего года. В соглашении идет речь о том, что 78 процентов необходимых для достройки средств будет привлечено из федерального фонда. "Наши цифры восприняты нормально", - подчеркнул министр.

Депутаты обратили внимание министра на ряд конкретных объектов - в первую очередь, на микрорайон Новомарусино.

- Это мой округ, я выходил к людям, - отметил заместитель председателя комитета Дмитрий Козловский. - Они организовали голодовку - такого в Новосибирской области не было давно. Однако вопрос с их жильем стоит на месте, и я хотел бы знать - когда он решится?

В ответ Иван Шмидт заявил, что правительству пока не удалось договориться с дольщиками о запуске правового механизма достройки объектов, который предусмотрен 214-м федеральным законом и предполагает банкротство застройщика. Жильцы опасаются, что без строительной компании заканчивать дома будет некому. Однако путь к получению федеральной и областной поддержки лежит только через банкротство и передачу незавершенного объекта ЖСК, подчеркнул министр. Кроме того, для достройки Новомарусино необходимо оценить состояние домов, и экспертизу в рамках процедуры банкротства может инициировать конкурсный управляющий.

По словам Ивана Шмидта, переговоры с пострадавшими продолжаются: создана рабочая группа, куда входят представители дольщиков (Дмитрий Козловский попросил включить в эту рабочую группу своего помощника). Не исключено, что деньги федерального фонда - возможно, они поступят в регион уже в конце нынешнего года - помогут решить проблему "новомарусинцев". В областном правительстве подготовили для фонда список первоочередных объектов, включив туда и этот жилой комплекс.

В защиту дольщиков другого объекта - на проспекте Дзержинского, 32а - высказался депутат Николай Мочалин. По его словам, муниципалитет выдал разрешение на строительство 26-этажного жилого дома, однако впоследствии количество этажей пришлось уменьшить до 18 - прокуратура внесла соответствующее представление из-за близости дома к Чкаловскому авиазаводу. "Естественно, цена квадратного метра увеличилась, и дольщикам пришлось доплачивать", - пояснил депутат. Сейчас, по его словам, жильцы пытаются добиться субсидии на получение техусловий Горводоканала - на это нужно еще четыре миллиона рублей, и неужели им придется собирать эту сумму? По словам Ивана Шмидта, минстрой удовлетворит заявку мэрии на получение такой субсидии, однако муниципалитет в министерство пока не обращался.

По мнению парламентариев, несмотря на ужесточение требований федерального законодательства к застройщикам и введения механизма банковского контроля, основной контроль деятельности участников строительного рынка должен осуществляться на уровне исполнительной власти.

- Он должен быть предельно жестким и четким, - подчеркнул председатель комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский. - Мы как законодатели готовы помогать исполнительной власти в части установления правил игры - например, определить санкции в отношении недобросовестного застройщика, вплоть до лишения его права аренды земельного участка. Мы готовы принимать любые законы, касающиеся выполнения контрольных функций при строительстве объектов.

Тем временем

Комитет заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам принял решение - обратиться к губернатору с вопросом о необходимости увеличения бюджетных расходов на газификацию региона. Затраты на подключение населенных пунктов ежегодно сокращаются - так, по данным Контрольно-счетной палаты, в 2018 году областной бюджет направил на газификацию 115 миллионов рублей. Дефицит средств региональной казны на строительство внутрипоселковых сетей и котельных составляет почти 740 миллионов рублей - это сумма, на которую область не выполнила свои обязательства по совместной программе с "Газпромом". При этом, как подчеркнул Евгений Покровский, в 2014-2015 годах область тратила на газификацию до миллиарда рублей в год.