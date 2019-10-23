В Новосибирске обсудили повышение взносов на капитальный ремонт

Комитет регионального заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам изучил проект постановления правительства Новосибирской области - документ предполагает повышение размера взносов на капитальный ремонт в 2020 году на 26 процентов.

Сейчас владельцы жилья в многоквартирных домах в качестве взноса на капремонт платят 7,05 рубля с квадратного метра в месяц. И, как отметил на заседании комитета министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов, такие платежи не в состоянии обеспечить выполнение программы капремонта, которая действует в Новосибирской области: если не увеличивать взносы, придется снижать объемы.

- В 2013 году, когда эта программа принималась, разработчики утверждали, что минимальный размер взноса должен быть равен пятнадцати рублям с квадратного метра - это обеспечило бы проведение капремонта во всех жилых домах, где он необходим, - сказал министр. - Однако была утверждена сумма всего 7,05 рубля. С 2016 года, когда стали выполняться серьезные объемы работ, расходы были больше поступлений, и уже очевидно, что на весь запланированный по программе капремонт средств не хватит.

Чтобы сбалансировать программу на ближайшие три года, чиновники предлагают увеличить размер взноса с 7,05 до 8,9 рубля с квадратного метра в 2020 году, в 2021-м поднять плату до 9,35, а в 2022-м - до 9,85 рубля за "квадрат". Тоесть в ближайшие три года рост размера взноса составил бы сорок процентов. Однако такое решение проблемы недофинансирования программы - за счет кошельков жителей - депутаты заксобрания подвергли жесткой критике: в частности, Николай Мочалин назвал такой подход "деструктивным".

- Перед приватизацией жилья в России был принят закон о том, что муниципалитеты выполнят свои обязательства и приведут дома в нормативное состояние перед тем, как передать их новым собственникам, - напомнил Николай Мочалин. - Однако этот закон так и не был исполнен, и постепенно затраты на ремонт переложили на плечи жильцов. Сейчас предлагается сделать очередной шаг в этом направлении.

По мнению депутата, следует искать другие источники поступлений - например, банковские кредиты или бюджетные ассигнования. И, наконец, главное - следует оптимизировать заложенные в программу расходы.

- Очевидно противоречие: вы утверждаете, что взнос должен быть пятнадцать рублей, однако предлагаете поднять его только до 8,9 рубля, - обратился к министру депутат Дмитрий Козловский. - Достаточно ли этих денег? Или будем повышать так, чтобы средств опять не хватило?

Дмитрий Козловский посоветовал при принятии подобных решений ориентироваться на указ президента РФ, согласно которому предельное повышение тарифов в сфере ЖКХ не должно превышать четырех процентов. При этом он обратил внимание на хроническое недофинансирование отрасли в целом: "Семьдесят процентов жалоб жителей области касаются именно ЖКХ, - сказал он. - Однако расходы областного бюджета на ЖКХ не увеличиваются, в отличие от расходов на дорожное хозяйство или АПК".

Депутаты считают, что резкое повышение тарифов способно привести к тому, что собираемость взносов на капремонт с населения упадет, а нагрузка на бюджет, наоборот, вырастет - так как малоимущим и льготникам необходимо будет предоставлять субсидии.

- Мы в срочном порядке вынесли на обсуждение комитета этот вопрос, узнав, что правительство области подготовило проект такого постановления, - подчеркнул председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский. - Большинство избирателей с повышением не согласно - нам уже поступают такие обращения. Выслушав доклад министра, мы решили вернуться к обсуждению вопроса о повышении взносов, уже имея конкретные цифры. При принятии такого решения необходимо четкое, вразумительное обоснование. Пока его нет, и, разумеется, депутаты выступили против повышения.

Кстати

По инициативе депутата Олега Сметанина на заседании комитета обсудили еще одну волнующую новосибирцев тему: открытые колодцы на автодорогах и пешеходных тротуарах угрожают безопасности людей. По словам депутата, только в его округе за две недели охотники за металлом похитили две крышки с канализационных люков. В целом же по городу за месяц исчезает более сотни чугунных крышек. Чтобы положить этому конец, металлические крышки будут менять на изделия из композитных материалов.