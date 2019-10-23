В Новосибирске появилась вакансия кота для археологов

Экспедиция новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН, которая в ближайшее время отправится на раскопки, ищет в команду кота. Как отмечает инженер-исследователь НИИ Александр Дудко, разместивший объявление в соцсетях, оплата предлагается по количеству пойманных мышей.

Александр выложил свое объявление на правах начальника отряда. Речь идет об экспедиции в Мошковский район, ближайшим к раскопкам населенным пунктом станет село Сарапулка. Там археологи намерены остановиться в съемных домах и, судя по всему, опасаются присутствия грызунов.

К слову, ученые приглашают на участие в раскопках не только кота-мышелова, но и трудолюбивых, исполнительных людей. Они гарантируют частичную или полную оплату проезда плацкартным поездом, а также от одной до полутора тысяч рублей за девятичасовой рабочий день.