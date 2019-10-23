На заседании комитета Законодательного собрания региона по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения депутаты обсудили несколько жизненно важных для жителей области вопросов - итоги аудита Контрольно-счетной палаты в сфере закупок лекарственных средств для льготных категорий граждан и предоставление денежных выплат многодетным семьям взамен земельных участков.

Первым был рассмотрен законопроект, позволяющий многодетным семьям получать единовременную денежную выплату вместо земельного участка. Цифры и факты депутатам представил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.

Законопроект предполагает внесение изменений в два региональных закона - "О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области" и "Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области". Если изменения примут на сессии Законодательного собрания, многодетные семьи, состоящие на учете на предоставление земельного участка для индивидуального строительства, смогут с 1 января 2020 года получить денежные выплаты.

Так, семьям с тремя детьми выплатят 216 тысяч рублей, с четырьмя - 288 тысяч рублей, с пятью и более - 360 тысяч рублей. Жители региона, которые воспользуются правом на получение единовременных выплат, будут сняты с учета нуждающихся в предоставлении земельного участка.

При обсуждении вопроса депутат Татьяна Есипова уточнила: "Суммы удивляют. Я считаю, что этих средств не хватит на приобретение земельного участка. Возможно ли увеличение размера выплаты?" Министр пояснил, что расчет величины предлагаемых многодетным семьям денежных выплат произведен, исходя из средней кадастровой стоимости земельного участка. Но если депутаты смогут предложить другой механизм расчета, то правительство готово его рассмотреть.

- Безусловно, размер выплачиваемых сумм подлежит обсуждению, - отметил председатель комитета Законодательного собрания региона по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. - Потому что само по себе выделение земельного участка под строительство жилья для многодетных семей - это только полдела. Необходимо обеспечить участки инфраструктурой - провести водопровод, электричество, газ, построить детские сады и школы, организовать работу общественного транс-порта. В моем округе № 17 расположены поселки Ложок и Садовый, на территории которых выделялись земельные участки многодетным семьям, и я очень хорошо знаком с этой проблемой. Данный законопроект предлагает людям альтернативу - либо взять деньги и самостоятельно приобрести земельный участок, либо оставаться в льготной очереди. До его утверждения на сессии мы обязательно обсудим все нюансы с привлечением общественности и депутатов всех уровней.

Еще один вопрос, который обсудили депутаты на заседании комитета, касался обеспечения льготников лекарствами.

Аудитор областной КСП Наталья Толмачева напомнила, что, по данным регионального министерства здравоохранения, 275 605 жителей Новосибирской области имеют право на получение льготных лекарственных средств. В 2018 году общий объем средств, направленных на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения, составил 3,6 миллиарда руб-лей. В нынешнем году, согласно данным ГКУ "Новосибоблфарм", потребность льготников в лекарственных препаратах удовлетворена полностью, отложенные рецепты отсутствуют. Но аудитор считает, что существующий механизм формирования заявок на поставку лекарств не дает полной картины, поэтому может приводить к искажению фактических данных.

Заместитель председателя комитета Александр Семенюк заявил: для того чтобы навести порядок в сфере предоставления лекарств льготникам, нужно не только проводить регулярные аудиты, но и объединить усилия широкого круга специалистов в работе межведомственной комиссии. Его идею депутаты поддержали единогласно.

Мнение

Игорь Гришунин, председатель комитета Законодательного собрания НСО по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения:

- Проблема с обеспечением льготников лекарствами по-прежнему остается острой. Это, во-первых, неудовлетворенность граждан, а во-вторых, несовершенство системы закупок. Депутаты будут держать ситуацию под контролем, и при необходимости мы создадим межведомственную рабочую группу, чтобы найти правильное решение.