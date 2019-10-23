На улице плюс два градуса, а в квартире многодетной мамы Натальи Болачевой уже ледяной пол. Кроватку шестимесячной Полины обложили одеялами и подушками. Жизнерадостная и улыбчивая Поля рвется играть, но спускать вниз ее нельзя - комната опутана проводами от четырех обогревателей. Ариша, Саша, Никита, Лера и Ангелина ходят "по стеночке", чтобы не обжечься о раскаленный прибор. "Эти электроконвекторы местные власти выделили нам во временное пользование, для обогрева, - рассказывает Наташа. - Но уже сегодня понятно, что от морозов они нас не спасут. При этом за две недели счетчик "намотал" на 5 800 рублей. Но больше всего я боюсь пожара. По ночам практически не сплю, страшно за детей".
Старая проводка не выдерживает. Недавно у Болачевых расплавилась розетка - чудом избежали короткого замыкания. Как многодетным, проводку им тут же починили. Однако собственники еще десяти квартир в двухэтажном доме по адресу: Школьная, 5, такой помощи не дождутся. А в каждой из них работает по четыре-пять отопительных приборов. Одновременно и на полную мощность. "На днях на подстанции произошел хлопок - четыре часа сидели без света, в пуховиках и валенках, - рассказывает соседка Болачевых Наталья Десятова. - Что же будет в морозы? Ведь ни подвалы, ни подъезды в доме не отапливаются вообще".
Тяжелее всего приходится семье Наили Филлиповой. Казенных обогревателей на них не хватило. Поэтому она вынуждена отапливать дом при помощи кустарного электроприбора, взятого напрокат у знакомых. Спят вместе с дочкой Сашей, обложившись пластиковыми полторашками с горячей водой. А днем идут греться к соседям. Супруг Наили уехал на вахту в Заполярье, чтобы заработать на вынужденную газификацию. Впрочем, несмотря на то что семья уже заплатила за стояк и котел, обещанного газа Наиля так и не дождалась. В компании-инвесторе ей сообщили, что для подключения многоквартирного дома к природному топливу необходима оплата как минимум от 70 процентов жильцов. В среднем 95 тысяч рублей с каждой квартиры. Внутренняя разводка и окольцовка вытянет еще на 25-30 тысяч рублей. "Большинство сельчан зарабатывают по 5-6 тысяч рублей в месяц. Откуда они должны взять эти деньги?" - возмущается собственник квартиры № 4 Владимир Китаев.
Для жителей частных домов переход на "голубое топливо" обойдется в два раза дороже. "В компании посчитали, что газификация нашего дома вытянет на 230 тысяч рублей, - рассказывает Наталья Кабардина. - Поэтому мы с мужем наняли печника, закупили машину дров и угля. А я уволилась с работы, чтобы следить за домом и двумя детьми". Вместо благоустройства к старинному способу обогрева жилья были вынуждены возвращаться и другие - разбирать стены и ставить печки. Это наименее затратный способ. Отопление дома электричеством обойдется в 15 тысяч рублей в месяц. При этом у пожилой учительницы Тамары Михайловны сгорело уже два казенных обогревателя. Ремонтировать их старушке предлагают за свой счет.
Инициативная группа жителей отправляет обращения в самые разные инстанции: от районной администрации до приемной губернатора. Но ответы приходят одинаковые - как под копирку. Меняются только подписи. "Собственниками жилых помещений в указанном многоквартирном доме решение о переводе квартир на индивидуальное теплоснабжение от газовых теплогенераторов в настоящее время не принято. С учетом вышеизложенного собственникам жилых помещений в указанном МКД на общих основаниях будут предоставлены электрические конвекторы в количестве, необходимом для обеспечения санитарных норм теплоснабжения", - отвечают чиновники.
Однако вопросы о том, как быть со старой проводкой, канализацией, отсутствием питьевой воды и другими последствиями коммунальной реформы в Красной Горке, должностными лицами игнорируются.
Тем временем сотрудники областной Госжилинспекции усмотрели нарушения в деятельности администрации Омского района. Вопреки требованиям закона о закрытии котельной жителей предупредили не за восемь месяцев до начала отопительного сезона, а всего лишь за четыре. Их просто поставили перед фактом: к осени вы либо подключаетесь к газу за свой счет, либо сами решаете свои проблемы. "Ситуация под контролем - заверил "РГ" и.о. прокурора Омского района Александр Курбацкий. - Мы проводим проверку". В отношении чиновников решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Возможно, с точки зрения экономики для властей закрытие котельной - это правильно. Но с точки зрения права однозначно незаконно.