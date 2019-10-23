Ради коммунальной модернизации в омском поселке Красная Горка разобрали мазутную котельную. Убытки от ее эксплуатации, по данным чиновников, превысили 17 миллионов. В результате несколько сотен жителей остались без отопления. Они не смогли найти деньги, чтобы провести в дома газ.

На улице плюс два градуса, а в квартире многодетной мамы Натальи Болачевой уже ледяной пол. Кроватку шестимесячной Полины обложили одеялами и подушками. Жизнерадостная и улыбчивая Поля рвется играть, но спускать вниз ее нельзя - комната опутана проводами от четырех обогревателей. Ариша, Саша, Никита, Лера и Ангелина ходят "по стеночке", чтобы не обжечься о раскаленный прибор. "Эти электроконвекторы местные власти выделили нам во временное пользование, для обогрева, - рассказывает Наташа. - Но уже сегодня понятно, что от морозов они нас не спасут. При этом за две недели счетчик "намотал" на 5 800 рублей. Но больше всего я боюсь пожара. По ночам практически не сплю, страшно за детей".

Старая проводка не выдерживает. Недавно у Болачевых расплавилась розетка - чудом избежали короткого замыкания. Как многодетным, проводку им тут же починили. Однако собственники еще десяти квартир в двухэтажном доме по адресу: Школьная, 5, такой помощи не дождутся. А в каждой из них работает по четыре-пять отопительных приборов. Одновременно и на полную мощность. "На днях на подстанции произошел хлопок - четыре часа сидели без света, в пуховиках и валенках, - рассказывает соседка Болачевых Наталья Десятова. - Что же будет в морозы? Ведь ни подвалы, ни подъезды в доме не отапливаются вообще".

Для обогрева жилья чиновники выдали жителям электроконвекторы. Но от морозов они нас не спасут

Тяжелее всего приходится семье Наили Филлиповой. Казенных обогревателей на них не хватило. Поэтому она вынуждена отапливать дом при помощи кустарного электроприбора, взятого напрокат у знакомых. Спят вместе с дочкой Сашей, обложившись пластиковыми полторашками с горячей водой. А днем идут греться к соседям. Супруг Наили уехал на вахту в Заполярье, чтобы заработать на вынужденную газификацию. Впрочем, несмотря на то что семья уже заплатила за стояк и котел, обещанного газа Наиля так и не дождалась. В компании-инвесторе ей сообщили, что для подключения многоквартирного дома к природному топливу необходима оплата как минимум от 70 процентов жильцов. В среднем 95 тысяч рублей с каждой квартиры. Внутренняя разводка и окольцовка вытянет еще на 25-30 тысяч рублей. "Большинство сельчан зарабатывают по 5-6 тысяч рублей в месяц. Откуда они должны взять эти деньги?" - возмущается собственник квартиры № 4 Владимир Китаев.

Для жителей частных домов переход на "голубое топливо" обойдется в два раза дороже. "В компании посчитали, что газификация нашего дома вытянет на 230 тысяч рублей, - рассказывает Наталья Кабардина. - Поэтому мы с мужем наняли печника, закупили машину дров и угля. А я уволилась с работы, чтобы следить за домом и двумя детьми". Вместо благоустройства к старинному способу обогрева жилья были вынуждены возвращаться и другие - разбирать стены и ставить печки. Это наименее затратный способ. Отопление дома электричеством обойдется в 15 тысяч рублей в месяц. При этом у пожилой учительницы Тамары Михайловны сгорело уже два казенных обогревателя. Ремонтировать их старушке предлагают за свой счет.

Инициативная группа жителей отправляет обращения в самые разные инстанции: от районной администрации до приемной губернатора. Но ответы приходят одинаковые - как под копирку. Меняются только подписи. "Собственниками жилых помещений в указанном многоквартирном доме решение о переводе квартир на индивидуальное теплоснабжение от газовых теплогенераторов в настоящее время не принято. С учетом вышеизложенного собственникам жилых помещений в указанном МКД на общих основаниях будут предоставлены электрические конвекторы в количестве, необходимом для обеспечения санитарных норм теплоснабжения", - отвечают чиновники.

Однако вопросы о том, как быть со старой проводкой, канализацией, отсутствием питьевой воды и другими последствиями коммунальной реформы в Красной Горке, должностными лицами игнорируются.

Тем временем сотрудники областной Госжилинспекции усмотрели нарушения в деятельности администрации Омского района. Вопреки требованиям закона о закрытии котельной жителей предупредили не за восемь месяцев до начала отопительного сезона, а всего лишь за четыре. Их просто поставили перед фактом: к осени вы либо подключаетесь к газу за свой счет, либо сами решаете свои проблемы. "Ситуация под контролем - заверил "РГ" и.о. прокурора Омского района Александр Курбацкий. - Мы проводим проверку". В отношении чиновников решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Возможно, с точки зрения экономики для властей закрытие котельной - это правильно. Но с точки зрения права однозначно незаконно.