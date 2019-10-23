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23.10.2019 15:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Спецназ на Ставрополье вооружили сверхмощными винтовками

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Новейшие модернизированные образцы оружия поступили в арсенал групп специального назначения Южного военного округа. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, на вооружение поставлены сверхмощные снайперские винтовки СВД-М и АСВК-М "Корд-М".

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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"Винтовка АСВК-М, входящая в состав перспективной системы экипировки военнослужащих "Ратник", предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических средств и живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Помимо снайперских винтовок для спецназа, в войска поступили модернизированные АК-74М с комплектом "Обвес", в который входят пламегаситель и тактический фонарь. В комплекте используются обновленные цевье и крышка ствольной коробки, а также лазерный целеуказатель. Кучность стрельбы из модернизированного Калашникова по сравнению с базовым автоматом увеличена в 1,3 раза.

В ближайшее время на Ставрополье пройдут практические занятия с применением поступившего вооружения.

Справка "РГ"

СВДМ представляет собой модернизированную версию снайперской винтовки Драгунова. Общая длина - 1155 миллиметров в развернутом состоянии и 875 в сложенном. Вес оружия - 5,3 килограмма. Магазин вмещает 10 патронов калибра 7,62 миллиметра. Планка Пикатинни позволяет монтировать любые современные оптические, ночные и тепловизионные прицелы.

Винтовка АСВК-М, входящая в состав экипировки военнослужащих "Ратник", отличается от предшественницы меньшим весом (за счет применения других материалов), а также увеличенным ресурсом - 4,5 тысячи выстрелов. Вес со штатным прицелом - 11,2 килограмма. Мощный патрон калибра 12,7 миллиметра позволяет поражать цели на дальности до 2000 метров.

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