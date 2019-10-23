Недавно было широко отмечено 35-летие выхода на экраны любимого народом фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби". В одном из эпизодов режиссер переместил познакомившихся на южном курорте героев ленты (их роли исполняли Людмила Гурченко и Александр Михайлов) в тренажерный зал здравницы с диковинными механическими приспособлениями. На самом же деле съемки проходили не у Черного моря, а в Цандеровском институте механотерапии в Ессентуках.

- Вы были в нашем музее механотерапии? Нет? Вам нужно обязательно туда сходить. Это первый в мире фитнес-центр. Ему больше 100 лет. И он действующий, туда до сих пор приходят люди и занимаются на старинных тренажерах. Приезжали потомки изобретателя Цандера, которые хотели все выкупить и увезти в Европу, но мы не поддались уговорам, - вот так от главы Ессентуков Александра Некристова корреспонденты "РГ" узнали о единственном в стране центре механотерапии, где используются аппараты знаменитого шведского физиотерапевта Густава Цандера.

На следующий день мы отправились в Курортный парк города, где и располагается необычный центр, ныне носящий название Цандеровский институт массажа, ортопедии и врачебной гимнастики. Открыт он был в 1902 году. Кстати, в мире есть еще только одно учреждение с оригинальными тренажерами шведского изобретателя - это кабинет механотерапии в одесском санатории, вот только аппаратов там в три раза меньше.

Мимо ессентукского центра сложно пройти, даже если не знаешь, какую уникальную начинку он содержит. Само здание является достопримечательностью. Оно напоминает сказочный терем, украшенный тремя башнями с шатровыми куполами и тонкими деревянными шпилями. Особую нарядность ему придают стены, построенные в стиле фахверк с использованием приемов деревянного русского зодчества. Коричневые балки из корабельной сосны соединены в различные геометрические фигуры: прямоугольники, квадраты, треугольники, ромбы, окружности. Все вместе они создают причудливый деревянный каркас, заполненный белым кирпичом.

Несмотря на раннее утро, в зале уже потели несколько человек. Сразу вспомнилась сцена из фильма "Любовь и голуби" - именно в этом зале занимались на тренажерах Людмила Гурченко и Александр Михайлов.

- В первой половине дня в музее проводятся индивидуальные экскурсии, во время которых можно позаниматься на тренажерах, - рассказали корреспонденту "РГ" в санатории "Надежда", подразделением которого является музей механотерапии. - Приходят не только отдыхающие из окрестных санаториев, но и жители города, которые понимают, насколько это полезно для здоровья. Всего у нас 63 тренажера, из них два сделаны учеником Цандера - российским инженером Жерноклеевым. Остальные разработал шведский физиотерапевт. У нас есть сотрудник, который тщательно следит за состоянием аппаратов. Если нужно заменить какие-то детали, обращаемся к местным токарям, которые вытачивают их по индивидуальному заказу. Но это бывает редко. В основном мы перетягиваем их заново кожей. В зале работает инструктор, который объясняет, как пользоваться тренажерами.

Все приспособления делятся на активные и пассивные. У длинной южной стены и короткой западной установлены 22 аппарата пассивной нагрузки и вибрационные механические массажеры. Они приводятся в движение электромотором, установленным в подвале. На них разрабатывают руки, ноги, поясницу после травм.

А вот уменьшить так называемый целлюлит можно при помощи поколачивающих металлических кулачков, которые глубоко массируют мышцы бедер, спины, шеи и брюшного пресса. Аппараты, имитирующие верховую езду на лошади и верблюде, великолепно укрепляют все отделы позвоночника и тазобедренные суставы. На часто и непрерывно вибрирующей короткой скамеечке и двух дугообразных "рогочках" (обтянутых дерматином металлических скобах) прорабатываются мелкие суставы стопы, голеностопные и коленные суставы, икроножные мышцы. На двигающихся по рельсам деревянных шезлонгах с прорезью для двух валиков массируются крупные мышцы спины и живота.

Вдоль северной стены и в середине зала находятся аппараты активной нагрузки. В основе их построения - действие двухплечевого рычага. Одно плечо служит точкой приложения сил тренирующегося, на другом находится груз, смещение которого увеличивает или уменьшает дозированное сопротивление.

На аппаратах в центре зала можно разрабатывать самые "ленивые" и труднодоступные тазобедренные суставы, поясничный, крестцовый и грудной отделы позвоночника, а также руки и плечи. Здесь хорошо сбрасывать лишний жирок с мышц живота и бедер. У северной стены установлены деревянные каталки для сгибания и разгибания локтевых суставов и кресла для тренировки пресса, мышц спины и ног.

"Они были созданы для того, чтобы вызвать гармоническое развитие всего организма при помощи систематических упражнений всех мышечных групп тела", - так писал Густав Цандер о своих изобретениях.

А посетители музея механотерапии не скрывают восторга.

- Получил массу положительных эмоций. Аттракцион, подобного которому вы больше нигде не найдете. Внимательный персо-нал все покажет и объяснит. Понятно, что одно посещение не так много дает, но хорошее настроение - это тоже большой плюс. Но не ожидайте внешнего лоска. Все очень просто, как все гениальное, - говорит посетитель Владимир.

- Металлический звук аппаратов завораживает слух. Вид курортников, старательно занимающихся на тренажерах, вызывает желание присоединиться к их обществу, - улыбается москвичка Татьяна. - Опытные врачи помогут выбрать тренажеры. Больше всего меня потрясло то, что они просты в использовании и не менее функциональны, чем навороченные и напичканные непонятными кнопками аппараты в фитнес-клубах.

Справка "РГ"

Площадь центра превышает 600 квадратных метров. Здесь расположены аппаратный зал (211 "квадратов"), врачебный кабинет, раздевалки, залы для отдыха. Своеобразно была решена проблема вентиляции и освещения в аппаратном зале. Потолок в нем отсутствует. Его заменяет высоко приподнятая на мощных опорных балках крыша с коньковым световым фонарем, который для забора уличного воздуха имеет с боков постоянные деревянные жалюзи.

Аппараты для центра механотерапии были куплены в 1901 году. На их приобретение потратили чуть больше 20 тысяч рублей, притом что на постройку, отделку и оборудование всего здания ушло 24,8 тысячи. Особой популярностью пользовался центр у курортников, страдающих ожирением. Свой день на Кавминводах они начинали с посещения аппаратного зала, а затем уже шли к источнику минеральной воды.

Кстати

Стоимость часового занятия в центре механотерапии - 250 рублей. За один подход полезно сделать на тренажере не более 10-20 движений. При этом продолжительность упражнения не должна превышать одной-двух минут.