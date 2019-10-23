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23.10.2019 17:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вершины Валентины Невской

В КЧР прошла конференция, посвященная памяти выдающегося ученого
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 239(7997)
Ведущие историки-кавказоведы собрались в Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева на конференцию "Кавказоведение: опыт, проблемы и перспективы", посвященную 100-летию со дня рождения известного профессора Валентины Невской. Кроме российских ученых, в Карачаевск прибыли историки и археологи из Беларуси, Турции, Грузии, Абхазии, Армении и Азербайджана.
Фото: Пресс-служба КЧГУ Профессор СКФУ Татьяна Невская рассказала на конференции о жизни своей знаменитой матери. Фото: Пресс-служба КЧГУ
Профессор СКФУ Татьяна Невская рассказала на конференции о жизни своей знаменитой матери. Фото: Пресс-служба КЧГУ

Такого внимания специалистов профессор, ушедшая из жизни в 2009 году, удостоилась благодаря громадному вкладу в исследование истории народов региона.

Фото: ИМБТ
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- Первые научные труды Валентины Павловны, посвященные истории Черкесии, были опубликованы в 1953-1956 годах. При их подготовке она столкнулась с большими сложностями - полным отсутствием архивных материалов по избранному историческому периоду. Дело в том, что многие документы были сожжены в августе 1942 года, когда фашистские войска стремительно приближались к Северному Кавказу. Буквально по крупицам пришлось собирать данные из архивов Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Тбилиси и Владикавказа, - говорит кандидат исторических наук Ася Карданова.

Впрочем, только архивной работой Невская не ограничивалась. Валентина Павловна ездила по самым отдаленным аулам Карачаево-Черкесии и записывала рассказы горских долгожителей. Среди них были Локман и Камбот Эбзеевы, которым тогда было более 100 лет. Валентина Павловна сталкивалась с тем, что многие горцы даже не понимали значение этих слов, поэтому часто спрашивали: "Вы кандидат в депутаты или куда?"

Фото: Самарский государственный технический университет
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Монографии и исторические очерки Невской были очень популярны у карачаевцев. Очевидцы рассказывают, что для стариков, спорящих между собой о прошлом, последней, решающей инстанцией были именно ее книги. А однажды молодой ученой пришлось почувствовать бремя собственной славы.

- Древний аксакал попросил ее привезти одну такую книгу, чтобы ему было на что ссылаться в полемике со своими сверстниками. Когда Валентина Павловна пообещала, что обязательно привезет ему свой труд, он ответил: "Девочка, мне не нужна твоя книга, мне нужна книга самой Невской". Старец пояснил, что автор книги, так глубоко понявший саму душу карачаевцев, никак не может быть такой молодой женщиной. Это наверняка умудренная жизнью седая ученая, - вспоминает профессор и доктор исторических наук Мария Колесникова.

Кстати

За время научной и педагогической деятельности в КарачаевоЧеркесии, продолжавшейся до 1971 года, Валентина Невская подготовила более 120 научных публикаций и монографий. Многие из них актуальны до сих пор и являются настольными книгами для ученых-кавказоведов.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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