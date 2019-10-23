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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Скандал нерайонного масштаба

Настойчивость родителей из деревни Кересть увенчалась успехом: их детей возят в школу
Текст: Евгения Цинклер (Новгородская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 239(7997)
К новгородской деревне Кересть начали строить дорогу. Для этого понадобились несколько лет жалоб местных жителей во все возможные инстанции, забастовка родителей школьников, крупный скандал и даже вмешательство органов опеки.

В Керести живут шесть школьников. На учебу они ездят в поселок Тесово-Нетыльский, до которого всего-то десять километров. Вот только три из них - ухабистая узкая грунтовка через лес, проехать по которой непросто даже в хорошую погоду. Общественный транспорт здесь не ходит. Школьный автобус худо-бедно справлялся. Но в этом учебном году дорога пришла в совершенную негодность, и школе пришлось отказаться от рейса в Кересть.

Фото: Пресс-служба УФПС по Вологодской области
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Родители в свою очередь отказались отпускать детей в школу.

- А как? Пешком или на велосипеде через лес? Ни за что! - возмущается Евгения Бабаева, мама двух школьников. - На эту дорогу нередко выходят кабаны и медведи. А сейчас, накануне зимы, зверье дичает и становится особенно опасным. Нет, я не собираюсь рисковать детьми.

Из-за этого к Евгении даже приезжали сотрудники службы опеки - в школе пожаловались на непосещаемость. Пожали плечами и уехали, признав, что "состава преступления" здесь нет.

От предложения отправить детей в школу-интернат родители отказались. Возить самим накладно: полгода ежедневной езды по здешним ухабам - и машина убивается в хлам. Остается вариант с домашним обучением, но это формат, который подходит далеко не всем и, скорее всего, сильно скажется на качестве. Уставшие от проблем с дорогой родители заняли жесткую позицию: закон обязывает обеспечить доступ детей к школе - так обеспечьте.

Как ни странно, именно то, что ситуация обострилась до предела, в конечном итоге сыграло на руку жителям Керести. После того как бездорожье лишило детей возможности посещать школу, разгорелся скандал, далеко выходящий за рамки районного масштаба. И местные власти сдались. Если еще недавно они уговаривали жителей Керести потерпеть до 2020 года, на который был запланирован долгожданный ремонт дороги, то сейчас нашли возможность перенести сроки и начать срочные работы.

В Керести подрастают малыши. Местные жители надеются, что их проблема бездорожья не коснется

Глава Новгородского муниципального района Олег Шахов заверяет, что сейчас проблема снята: как только дорога будет приведена в порядок, в Кересть снова будет ходить школьный автобус, но и сейчас вопрос с доставкой детей в школу решен.

- Действительно, работы идут полным ходом. Дорожники уже положили первую подушку, через некоторое время обещают приступить к укладке асфальта. Так что к концу ноября, надеюсь, будем с новой дорогой. В администрации Тесово-Нетыльского сельского поселения даже сказали, что, возможно, поставят нормальную остановку, чтобы наши дети не мокли под дождем в ожидании автобуса. А пока их возят в школу и из школы на микроавтобусе, - говорит многодетный отец Дмитрий Осипов. - Даже не верится, что проблема решится. Я за эту дорогу начал биться, когда старшая дочь была пятиклассницей. А сейчас ей уже 21 год, недавно она сама стала мамой...

В Керести подрастают малыши. Местные жители надеются, что уж их-то беда бездорожья не коснется.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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