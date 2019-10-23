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23.10.2019 13:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экспедиция Северного флота открыла в Арктике шесть новых островов

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Шесть новых островов в арктических морях открыли участники комплексной арктической экспедиции Северного флота и Русского географического общества на архипелаг Франца-Иосифа. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, подводя итоги экспедиции.

- Экспедиция зафиксировала образование новых географических объектов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, - сообщил командующий. - Это пять островов в бухте Визе на Северном острове Новой Земли, остров Литтрова, пролив между ним и островом Галя. Визуально подтверждено разрушение полуострова Месяцева острова Ева-Лив. Образовавшийся остров продолжает разрушаться. Отмечена устойчивость существования нового острова в заливе Гунтера архипелага Земля Франца-Иосифа.

Также экспедиция уточнила максимальную глубину Баренцева моря, которая составляет 632 метра.

Фото: Museum of London Docklands / BBC News / LDRS
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Кроме сделанных географических открытий, экспедиция установила рекорд. В экспедиции участвовало спасательное буксирное судно "Алтай", рейс которого стал самым продолжительным походом судна неледового класса в районе архипелага Земли Франца-Иосифа. Судно прошло более 4,5 тысяч миль, ведя съемку рельефа дня Северного Ледовитого океана. Общая протяженность съемки составила более 4,5 тысяч километров.

Также военные моряки обнаружили артефакты на месте старой советской метеостанции на Новой Земле, которую уничтожила немецкая подводная лодка в 1943 году. Выяснилось, что ее экипаж расстрелял станцию из зенитных орудий зажигательными боеприпасами, поскольку на месте станции нашли оплавившиеся во время пожара стеклянные предметы. На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа путешественники обнаружили остатки немецкой метеостанции. Там оказались части оружия, в томи числе подствольный гранатомет с гранатой, лекарства. Интересно, что металлические вещи сильно деформировались из-за арктических холодов, тогда как предметы из кожи, пеньки, дерева и ткани почти не изменяются. Например, кусок немецкой плащ-палатки спустя 77 лет остался таким, как был, даже не выцвел.

Кроме того, на островах архипелагов Франца-Иосифа и Новой Земли экспедиция нашла 28 предметов, оставленные первопроходцами Арктики XIX-XX веков на своих стоянках. Это фрагменты крепления собачьих нарт, стреляные гильзы, шахматные фигуры, шлюпочный компас, детали арифмометра. Все они были переданы музею национального парка "Русская Арктика".

- На островах, где мы высаживались, нас иногда встречали сразу несколько белых медведей, которые создавали нам серьезные трудности, - рассказал руководитель медиагруппы РГО в экспедиции Леонид Круглов. - Чтобы их отпугнуть, пригодились коптеры. А однажды спасательную лодку с участниками экспедиции атаковала моржиха, которой показалось, что мы угрожаем ее детенышу. Тем не менее, нам удавалось расходиться мирно - не пострадали ни люди, ни животные.

Справка "РГ"

Комплексную экспедицию Северного флота и Русского географического общества на архипелаге Земля Франца-Иосифа анонсировал президент РГО Сергей Шойгу весной 2019 года. Она продолжалась с 1 августа по 27 сентября 2019 года. При ее подготовке учли опыт экспедиции Северного флота на архипелаге Новая Земля в 2018 году, которая удостоилась национальной премии "Хрустальный компас" в номинации "Путешествия и экспедиции".

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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