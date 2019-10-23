Карельская спортсменка, шестнадцатилетняя Ирина Сидоркова, успешно прошла отбор на участие в престижных автогонках. В будущем году она дебютирует в женском чемпионате W Series. Это новая гоночная серия, созданная исключительно для женщин, которая помогает искать таланты для потенциального перехода в "Формулу-1".

Мечта шестнадцатилетней гонщицы из Карелии Ирины Сидорковой - попасть в Формулу-1. Фото: Из личного архива

Попасть в "Формулу-1" - это мечта юной пилотессы. За руль обычного автомобиля она сможет сесть лишь в 18 лет, сдав на права. А пока девушка участвует в гонках по специальному разрешению организаторов, приближаясь к своей заветной цели.

Начинала же Ира в картинговом спорте. Семилетняя девочка гоняла наравне с мальчишками и зачастую их обыгрывала. В прошлом году спортсменка выиграла первенство России в кузовном классе "Национальный Юниор".

В нынешнем году Ирина Сидоркова выступает за рулем болида "Формулы-4" в испанском чемпионате и турнире гоночной серии СМП "Формулы-4". По итогам прошедшего сезона Сидоркова оказалась в числе новичков женского чемпионата W Series.

- В предстоящие месяцы я буду много тренироваться, чтобы быть конкурентоспособной, и бороться за высокие места в будущем сезоне W Series, - говорит девушка.

Кстати, карельская спортсменка станет не только самой юной участницей женского соревнования W Series, но и единственной представительницей Российской Федерации.