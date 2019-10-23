На Вологодчине в ДТП погибли три человека, а питон и крокодил уцелели

В Бабушкинском районе Вологодской области произошла авария, которая унесла жизни трех человек. А вот небольшой зверинец, перевозимый в одной из машин, уцелел.

ДТП случилось в среду около семи часов утра на 195-м километре автодороги Чекшино - Тотьма - Никольск, недалеко от деревни Миньково. Столкнулись два отечественных автомобиля, ехавшие в противоположных направлениях. От удара "семерка" в кювете опрокинулась на крышу. Погибли оба водителя и 52-летняя пассажирка "Лады", сообщили в УМВД по Вологодской области. Чтобы извлечь тела погибших, работники дежурного караула ПЧ-144 применили гидравлическое оборудование.

Когда полицейские и спасатели стали осматривать машины, то обнаружили в "Ладе" целый зоопарк - крокодила, питона, ежа, кролика и морскую свинку. Все они остались живы. Сотрудники региональной противопожарной службы эвакуировали экзотических животных в ветеринарное учреждение в селе имени Бабушкина.