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23.10.2019 13:45
Рубрика: Культура
Проект: Городу Достоевского - книга в подарок

Кому сказать спасибо?

Старорусская библиотека ищет анонимного дарителя
Текст: Николаева Елена (Новгородская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 239(7997)
Через стеклянную дверь сотрудники Старорусской городской библиотеки имени Достоевского видели, как молодой человек поставил в холле на стол коробку с книгами и ушел. "Ну вот, опять кто-то чердак в старом доме от хлама расчищал", - подумали женщины, но в коробке оказались новейшие издания. И строго по списку необходимого.
Поступление новых изданий в фонды старорусской библиотеки - это каждый раз маленький праздник для читателей. Фото: Андрей Циликов Поступление новых изданий в фонды старорусской библиотеки - это каждый раз маленький праздник для читателей. Фото: Андрей Циликов
Поступление новых изданий в фонды старорусской библиотеки - это каждый раз маленький праздник для читателей. Фото: Андрей Циликов

Больше месяца назад в районной газете "Старая Русса" бы опубликован список книг, которые детская библиотека хотела бы получить в рамках акции "Городу Достоевского - книга в подарок". В перечне 63 издания.

Разумеется, каждой из ранее подаренных библиотеке российскими и зарубежными авторами книг старорусские библиотекари искренне радовались. А недавно полученные от Альберта Лиханова книги о подростках уже почти все на руках. Но школьную программу никто не отменял.

Фото: Анжелика Гурская
Старорусская библиотека получила книги от музея Ф.М. Достоевского

- На днях выдали последнюю "Капитанскую дочку" Пушкина. Дети приходят, а экземпляров больше нет, - сетует одна из старейших сотрудников библиотеки Зинаида Васильевна Овечкина. - Уходят очень расстроенные. Конечно, в интернете они найдут текст, но ведь это не живая книга.

Именно дефицит книг по школьной программе и побудил сотрудников детской библиотеки составить и обнародовать список наиболее востребованных школьниками книг. Отклики были, но люди приносили в основном старые книги, подчас в плачевном виде. Некоторые честно признавались, что освобождают в квартире книжные шкафы после умерших стариков.

- Мы, разумеется, каждую книжечку примем. Бездомных книг быть не должно, - продолжает Зинаида Васильевна. - Что можем - подклеиваем, латаем, но мечтаем получать в подарок книги крепкие, в твердом переплете. И тут вдруг так случилось, что новые книги нам принесли, а мы и не знаем, кому сказать спасибо.

Предприниматель? Может, просто посыльный от книжного магазина? Но ни в одном из книжных магазинов города не признались в причастности к акции.

В соцсетях горожане недоумевают: зачем вообще искать дарителя? Может, он не хочет, чтобы его имя афишировали. На что библиотекари резонно замечают, что акция "Городу Достоевского - книга в подарок" - проект серьезный, в котором поступление книг должно быть официально задокументировано. Они обещают: если человек не захочет предавать огласке свое имя, его никто публично не озвучит. Но искренне его поблагодарить библиотекари очень хотели бы.

- Наверное, это просто воспитанник нашей библиотеки, который, как пел Высоцкий, "нужные книги в детстве читал", - считают сотрудники детского абонемента.

Контакт

Сотрудники Старорусской городской библиотеки просят неизвестного дарителя связаться с ними по телефону (81652) 3-18-04.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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