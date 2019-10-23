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23.10.2019 18:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Санкт-Петербург попал в топ самых красивых городов в мире

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Санкт-Петербург попал в список из пятидесяти красивейших городов мира по версии канадского туристического ресурса Flight Network.

Фото: Пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга
Петербургский фестиваль тюльпанов вошел в десятку лучших в мире

Рейтинг самых красивых городов возглавил Париж, а замкнули Афины. Петербург - единственный российский город, попавший в этот рейтинг. Он расположился на 35 месте между Куско (Перу) и Берлином (Германия).

Авторы ресурса рекомендуют Петербург как город для продолжительного путешествия, так как только знакомство с фондами Эрмитажа потребует нескольких дней. В перечне обязательных к посещению достопримечательностей также Храм Спаса-на-Крови и Исаакиевский собор.

"Обязательно прогуляйтесь по великолепным паркам и дворцам, чтобы нагулять аппетит к традиционной русской трапезе из таких блюд как оливье, борщ, пельмени и пирог, - отмечают составители рейтинга. - Вы обнаружите, что русские люди очень гордые и патриотичные. Они любят свой город! И они с радостью расскажут вам о нем. Люди в Санкт-Петербурге, считаются более дружелюбными, чем в других городах России".

Составители рейтинга также акцентируют внимание на капризной петербургской погоде и напоминают о необходимости взять стильный наряд для посещения Мариинского театра.

Рейтинг основан на отзывах путешественников, писателей, трэвел-блогеров и журналистов - всего было опрошено около тысячи респондентов.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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