Жительница Купчино, страдавшая от шума лифта, через суд добилась от управляющей компании решения проблемы. Как уточнили в управлении УФССП России по Санкт-Петербургу, для этого потребовалось вмешательство судебного пристава.

Первым этапом стало проведение экспертизы, которую организовала сама заявительница. На основании выводов эксперта о том, что шум от лифта превышает допустимый уровень, суд обязал жилищников защитить квартиру от шума и отвел на это пять месяцев. За этот срок управляющая компания должна была подготовить все документы и установить амортизаторы, которые устранят возможность передачи звука на конструкции здания, однако решение суда исполнено не было.

- Судебный пристав в рамках исполнительного производства вынес требование с установкой нового срока, - рассказали в управлении. - Через некоторое время была проведена новая санитарно-эпидемиологическая экспертиза, которая показала, что теперь параметры шума и вибрации соответствуют требованиям государственных санитарных правил и норм.

Справка "РГ"

В Петербурге действует около 40 тысяч пассажирских и грузопассажирских лифтов. Чтобы соблюсти требование о предельном сроке службы в 25 лет, ежегодно необходимо менять 1290 лифтов, посчитали в Смольном. В этом году запланировано заменить 885 лифтов в 284 домах на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.