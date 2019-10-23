"СОЮЗ" побывал в уникальной московской школе для детей с проблемами позвоночника

Впервые об этой необычной школе мы услышали в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Турнера в Санкт-Петербурге. В этом НИИ вот уже который год реализуется союзная программа помощи детям с деформациями и травмами позвоночника.

Союзную программу "Спинальные системы" совместно выполняют российские и белорусские медики. Суть - новые технологии хирургического лечения с помощью специальных конструкций. Они позволяют лечить детей со сложнейшими формами врожденных сколиозов. Но сделать операцию - это только полдела. Чтобы вернуть ребенка к нормальной жизни, требуется серьезная реабилитация.

Израиль Исаакович Кон, выдающийся ученый в области ортопедии, более 50 лет назад создал в СССР уникальную школу - интернат для больных сколиозом детей. Это московская школа № 76, где впервые можно было получать непрерывное лечение и одновременно обучаться по программе средней школы. Потом появилось более 40 таких школ во всех крупных городах Советского Союза, в том числе в Беларуси.

Как совмещается учение и лечение, мы увидели своими глазами.

Со стороны школа мало похожа на учебное заведение, скорее, на дом отдыха или санаторий. Огромная территория, восемь корпусов, среди них два учебных, два спальных, медицинский корпус, бассейн...

Нас встречает директор школы Елена Сергеевна Гаврилина:

- Сейчас у нас в школе более 400 детей. Уникальность ее в том, что она сочетает на первый взгляд абсолютно несовместимые вещи - лечение, реабилитацию, образование и воспитание. Причем все бесплатно. Дети могут оставаться здесь пять дней в неделю. В школе специальное нелинейное расписание. В него включены уроки, ЛФК, бассейн, есть динамический час, во время которого мы проводим медицинские процедуры. И все это в течение дня...

Идем по коридору: классы такие же, как и в обычной школе.

Отличие, пожалуй, только в том, что в некоторых из них вместо парт стоят кушетки и дети занимаются... лежа. Интересуемся, а как ребята, которые занимаются лежа, например, сдают ЕГЭ, участвуют ли они в олимпиадах?

- Хорошо сдают, - отвечает Елена Сергеевна. - И знаете, получают высокие баллы. Есть даже медалисты. Около 98 процентов наших выпускников поступают в вузы.

По словам директора, ребенок выезжает из школы на мероприятие в сопровождении медицинского работника. Если ему надо сдавать экзамен лежа, то сопровождающий берет с собой кушетку.

Медицинский реабилитационный комплекс - это целый мир: кабинеты с инновационным оборудованием, аппараты последнего поколения от ведущих мировых производителей из Англии, Бельгии, Франции, Германии. При лечении применяются лучшие технологии и методики лечения опорно-двигательного аппарата и сопутствующих ему заболеваний нервной системы, зрения, дыхания. В лечебном арсенале - большой бассейн, тренажерный зал, водолечение, отделение лечебной физкультуры. К слову, врачи здесь работают в две смены.

- Мы не только используем новейшие технологии, но и разрабатываем собственные программы по реабилитации, стараемся уйти от монотонности занятий, - рассказала завотделением реабилитации Ольга Пыжевская. - Ведь дети к нам не на один месяц приходят. Представляете, если весь год одно и то же? Поэтому многие индивидуальные занятия ведутся по так называемой системе биологической обратной связи (БОС). Это новое инновационное оборудование.

Почти 100 процентов выпускников этой уникальной школы поступают в ведущие вузы России. Фото: Роман Щербенков

Мы посмотрели, как работает БОС. К ножкам ребенка крепятся электроды, и аппарат "считывает" работу его мышц. На мониторе возникает забавный лисенок, который дает ребенку задания, например просит поднять его на горку. Если ребенок мышцы расслабляет, то картинка пропадает. По словам Ольги Пыжевской, вместо лисенка можно "зарядить" мультик, а электроды могут быть прикреплены к спине. Принцип тот же. Есть также специальные аппараты, которые снимают боль.

Больше всего дети любят бассейн. Занятия в нем проходят три раза в неделю. Как рассказала Ольга Пыжевская, раньше ребята не умели плавать, а теперь участвуют в соревнованиях, причем не только школьных, но и городских. Есть свои чемпионы. Например, на городских соревнованиях для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью ученик седьмого класса Никита Волков занял первое место брасом. Титул чемпиона завоевал и Никита Архипов, а у мальчика врожденная ампутация верхней конечности и сколиоз.

Бороться с недугом и болью ребятам помогают психологи. Ходить в корсете целый день - тяжкий труд. Кроме того, дети стесняются своих физических особенностей, боятся процедур, новой обстановки, того, что их будут дразнить. Чтобы снять физическое и эмоциональное напряжение, в школе есть сенсорная комната, где ребята могут расслабиться, поделиться самым сокровенным.

Слаженная работа всего коллектива дает потрясающие результаты. Идешь по школе, и у тебя нет ощущения, что рядом с тобой находятся дети с тяжелейшими заболеваниями. Напротив - жизнь кипит. Тут и всевозможные кружки, и театральная студия, и свой хор... Мы оценили, как поют ребята. Это удивительно, а ведь большинство из них в корсетах, и петь им просто физически тяжело. Хор выступает с концертами, участвует в городских конкурсах, а на все большие праздники ездит к своим друзьям в онкологическую больницу имени Герцена.

Школьная столовая - проект детей. В дизайнерском конкурсе победили сестры Ксения и Кьяра Ионовы и Софья Маржина. Девочки участвовали в росписи стен и делали лепнину. У Николая Шеховцова иной талант: здорово играет на балалайке. А еще он отличный звонарь, стал победителем конкурса звонарей "История и культура храмов столицы и городов России".

Анжелина Кожемякина перенесла четыре операции. Отличница, сейчас оканчивает 11-й класс, играет на гитаре и фортепиано. Пишет музыку и песни. С успехом играет в школьной театральной студии.

- Школа дает мне возможность чувствовать себя полноценным участником жизни, - поделилась с нами Анжелина. - Конечно, бывает тяжело, но здесь все помогают.

Лиза Кайсина попала в школу в 12-летнем возрасте с тяжелейшей формой сколиоза. Сейчас оканчивает 11-й класс, идет на золотую медаль. Собирается поступать в медицинский институт, хочет стать ортопедом и помогать детям, которые попали в такую же ситуацию, как и она...

И таких историй о победах над болезнью здесь немало. Каждый год на встречу одноклассников приходит не одно поколение бывших учеников. Каждый из них когда-то получил в этой школе надежду.