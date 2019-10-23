Свидетеля по делу о взрыве в Петербурге обвинили в теракте во Владивостоке

Мухаммаджон Турдиев, который проходит свидетелем о взрыве в метро Петербурга в апреле 2017-го года, может быть причастен к предотвращенному теракту во Владивостоке на военных кораблях. Об этом, как передает "Интерфакс", было заявлено представителем стороны обвинения на выездном заседании Московского окружного суда.

В частности, озвучивалось, что дело по факту попытки организации теракта выделено в отдельное производство.

По версии озвученной стороной следствия, сам Турдиев сообщил в ходе расследования, что в 2015 году проходил подготовку в лагере террористов в Сирии. В марте 2017 года он получил задание устроить взрывы на военных кораблях во Владивостоке.

Столица Приморского края Турдиеву была знакома хорошо: там живут его родственники. Да и сам он там долгое время проживал во Владивостоке.

Сам теракт был предотвращен. Турдиев не смог исполнить данное ему задание, так как ему был запрещен выезд в Россию. Мужчина предпринял попытку пересечь границу через Украину, но был задержан. Вначале его депортировали в Турцию, затем - в Киргизию.

Напомним, теракт в Петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 15 человек, еще 67 получили травмы. Следователи установили, что подрыв взрывного устройства совершил террорист-смертник. В организации теракта обвиняются одиннадцать человек.