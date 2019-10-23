В Архангельске заброшенный сквер преобразили в парк

Ровные широкие дорожки, фонари с арт-консолями в виде северных ягод, стильные скамейки, детская площадка с резиновым покрытием, всевозможные тренажеры и по-прежнему много деревьев - так выглядит после реконструкции большой парк на Ленинградском проспекте. Но главное - здесь всегда аншлаг: архангелогородцы гуляют в любую погоду.

Теперь у парка есть имя, которое выбрали сами горожане: Майский. Жители округа Майская Горка приняли активное участие в преображении любимого места отдыха по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды". Для Архангельска это был первый опыт такого совместного "административно-народного" благоустройства. Результаты радуют.

- Наш парк и раньше не пустовал, а теперь в нем всегда очень много людей, - рассказывает жительница одного из соседних домов Марина Дроздова. - Даже около полуночи любители скандинавской ходьбы с палочками вовсю по новым дорожкам шагают - освещение-то хорошее! Детская площадка всегда заполнена, мамочки довольны. Мы с подругами ходим сюда каждый день, не можем надышаться свежим воздухом. А теперь начнем и тренажеры осваивать.

Когда работы только начинались, местные активисты забеспокоились, что вырубят слишком много деревьев. Представители горадминистрации и подрядчика пошли на диалог, каждую неделю встречались с жителями округа. В итоге компромисс был найден, и неухоженный сквер превратился в настоящий парк. Здесь сохранили большую часть деревьев и при участии горожан высадили новые.

- Это первая территория, по благоустройству которой с момента корректировки проектной документации очень активно высказывались местные жители, - подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш. - Майский парк показал, что в таком ключе можно работать и по другим общественным территориям города. Но вместе с тем обозначился ряд проблем, которые не позволяют оперативно принимать решения по предложениям горожан. Когда проект прошел экспертизу, внесение любых изменений в него требует согласования на всех уровнях. Это затрудняет работу в режиме живого диалога с населением. А она, безусловно, важна, потому что людям, которые здесь живут, зачастую виднее, как сделать лучше.

- Если поначалу многие выступали против благоустройства, то теперь, думаю, таких не осталось, - уверена жительница Майской Горки Татьяна Осипова. - Мы можем только сказать спасибо за обновленный парк. Это наша отдушина. Самое главное, что он настраивает людей на общение.

На официальном открытии Майского, которое прошло почти по-домашнему, без помпы, жители округа смогли пообщаться с руководителями области и города. Почти все задавали один и тот же вопрос: а можно ли еще благоустроить береговую линию парка? Он расположен у самой Двины, летом в хорошую погоду тянет позагорать, но состояние берега оставляет желать лучшего. По мнению губернатора Игоря Орлова, создавать в этом районе гранитную набережную, как в центре города, вряд ли необходимо, но обустройство берега может стать продолжением проекта под названием "Майский парк".

- Радует, когда идеи рождаются не в кабинетах, а у людей, которые здесь живут. Благоустройство парка стало точкой отсчета, и теперь этот творческий проект будет развиваться за счет новых идей по набережной и прилегающим территориям, - отметил Игорь Орлов.

По словам Игоря Годзиша, это будет живой парк, которому предстоит расти и развиваться. В ближайшее время в Майском установят контейнерные площадки для раздельного сбора мусора, а рядом с ним появится зона парковки.

На преображение Майского парка потребовалось три месяца, 41,5 миллиона рублей и неравнодушие со стороны всех участников. В этом году по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" в Архангельске также будут благоустроены 17 дворовых территорий.

Кстати

Меньше пробок

Ленинградский проспект, на котором расположен Майский парк, также пережил масштабную реконструкцию. Работы шли больше года на самом проблемном участке трассы - между Смольным буяном и Первомайской.

В результате одна из главных городских магистралей расширилась до четырех полос, а местами и до шести. Это поможет "разгрузить" проспект и снизить количество пробок. Вдоль "Ленинградки" отремонтированы тротуары, модернизировано уличное освещение, высажены деревья. Подрядчик привел в порядок и ливневую канализацию, чтобы на свежем асфальте не появлялись "моря" после каждого дождя.

Стоимость муниципального контракта на реконструкцию проспекта превысила сумму 282 миллиона рублей.

- Вся территория Ленинградского проспекта перспективна для дальнейшего развития, в том числе жилищного и промышленного строительства. Поэтому необходим диалог с собственниками прилегающих территорий, с тем чтобы они занялись их благоустройством, - говорит глава Архангельска Игорь Годзиш. - Кроме того, мы сосредоточимся на поперечных улицах, которые связывают транзитные магистрали. Надо продумать, как параллельно вести работы и на больших дорогах, и на таких востребованных направлениях, как, например, улица Касаткиной.