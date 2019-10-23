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23.10.2019 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка сбила пять пешеходов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала автомобиль Volkswagen Polo вылетел на тротуар и сбил пятерых прохожих. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Столкновение трамвая и маршрутки в Петербурге попало на видео

Сейчас все пострадавшие госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средне-тяжелое.

В больницу в тяжелом состоянии попал и водитель Volkswagen Polo. Установлено, что иномарка потеряла управление и вылетела на тротуар при столкновении с автомобилем Renault. Водитель этой машины не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и несколько бригад скорой помощи.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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