В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка сбила пять пешеходов

Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала автомобиль Volkswagen Polo вылетел на тротуар и сбил пятерых прохожих. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Сейчас все пострадавшие госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средне-тяжелое.

В больницу в тяжелом состоянии попал и водитель Volkswagen Polo. Установлено, что иномарка потеряла управление и вылетела на тротуар при столкновении с автомобилем Renault. Водитель этой машины не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и несколько бригад скорой помощи.