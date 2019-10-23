В Петербурге был задержан вылет борта в Париж. В двигатель самолета попала птица, сообщили "РГ" в авиакомпании "Россия".

ЧП произошло при подготовке самолета к взлету. Пассажиров оперативно вывели из воздушного судна в здание аэровокзала.

По данным авиаперевозчика, руководство компании приняло решение отправить пассажиров в Париж на резервном самолете. Airbus 319 из Петербурга вылетел в 14.42.

Также части пассажиров были перебронировала билеты на другие рейсы.

В авиакомпании отметили, что пассажирам на период ожидания рейса были предоставлены напитки и питание.