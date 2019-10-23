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23.10.2019 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге в двигатель летевшего в Париж самолета попала птица

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге был задержан вылет борта в Париж. В двигатель самолета попала птица, сообщили "РГ" в авиакомпании "Россия".

Фото: Пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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ЧП произошло при подготовке самолета к взлету. Пассажиров оперативно вывели из воздушного судна в здание аэровокзала.

По данным авиаперевозчика, руководство компании приняло решение отправить пассажиров в Париж на резервном самолете. Airbus 319 из Петербурга вылетел в 14.42.

Также части пассажиров были перебронировала билеты на другие рейсы.

В авиакомпании отметили, что пассажирам на период ожидания рейса были предоставлены напитки и питание.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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