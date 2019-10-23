Новости

Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП 13:46
В Перми проверят бассейн после гибели второго ребенка на занятии 13:39
РКН заблокировал 1,1 тысячи интернет-страниц с персональными данными 13:37
Макаров дал прогноз по нефти в 35 долларов 13:36
В Крыму назвали провокацией имитацию США бомбардировки полуострова 13:33
На Вологодчине в ДТП с Lada, перевозившей зверинец, погибли три человека 13:30
В Новосибирской области объявили в розыск подростка с рюкзаком 13:28
Госсовет Крыма согласовал кандидатуры двух вице-премьеров 13:26
Таксист в Москве не пропустил "скорую" и угрожал ее водителю ножом 13:25
Экспедиция Северного флота открыла в Арктике шесть новых островов 13:24
Названа предварительная причина гибели горняков в Норильске 13:23
Девятый эпизод "Звездных войн" будет самым длинным 13:17
Володин предложил снова повысить налог на ввоз пальмового масла 13:16
Тизер: Netflix выпустит нового "Призрака в доспехах" 13:10
В Саратове на территории школы задержан юноша с ножом 13:04
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка сбила пять пешеходов 13:01
На южном берегу Крыма запретят новую жилую застройку 13:00
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на красноярском прииске 13:00
Совфед одобрил закон о штрафах за производство и торговлю порошковым алкоголем 12:59
В Совете Федерации сработала пожарная сигнализация 12:56
Путин назвал лучшей в мире российскую вакцину от Эболы 12:54
На Кубани водитель заплатил сразу 101 штраф за нарушения 12:53
Путин пригласил президента ЮАР дважды посетить Россию 12:50
В Великобритании в прицепе грузовика найдено 39 тел 12:50
Лукашенко: Беларусь для Кубы всегда будет преданным другом 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где на нарушителей тишины искать управу
Где на нарушителей тишины искать управу
23.10.2019 13:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

После уроков - в теплицу

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 239(7997)
В Калининградской области заработала аграрная лаборатория для детей-инвалидов и воспитанников школ-интернатов. Мероприятие финансируется в рамках нацпроекта "Образование". Оборудованием и кадрами помогают также сельхозпроизводители региона.

Классы, оснащенные новейшей аграрной техникой, появились в Багратионовской общеобразовательной школе-интернате № 5. Там же в саду построили большую теплицу, состоящую из четырех отсеков. В каждом из них можно установить свой температурный режим, настроить кондиционер.

Дети из новгородской деревни не посещали школу из-за бездорожья

Учителя труда школы-интерната прошли профессиональную переподготовку по программе "Инновационные технологии в выращивании растений". Кроме того, в лаборатории преподают эксперты WorldSkills (чемпионата мира по профессиональному мастерству), "Абилимпикса" (национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов) и специалисты ведущих аграрных компаний области. Под их руководством ребята осваивают хитрости гидропоники, аэропоники, вертикального озеленения, сити-фермерства, программирования и 3D-моделирования в ландшафтном дизайне. Их учат, к примеру, как за неделю вырастить зелень из пробирки. Кроме того, дети сами разрабатывают макеты палисадников, формируют приусадебное пространство.

- Для наших учреждений это новое направление работы, - отмечает заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов. - Мы очень рады, что многие работодатели откликнулись на данную инициативу. Такие программы дают нашим ребятам возможность освоить будущую профессию и трудоустроиться.

Посещать образовательную площадку, названную "Агролаб", во внеурочное время могут воспитанники всех школ-интернатов региона и дети-инвалиды.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин предложил снова повысить налог на ввоз пальмового масла
Турция подтвердила приостановку операции на северо-востоке Сирии
В США задержан Ахмед Билалов
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции