В Калининградской области заработала аграрная лаборатория для детей-инвалидов и воспитанников школ-интернатов. Мероприятие финансируется в рамках нацпроекта "Образование". Оборудованием и кадрами помогают также сельхозпроизводители региона.

Классы, оснащенные новейшей аграрной техникой, появились в Багратионовской общеобразовательной школе-интернате № 5. Там же в саду построили большую теплицу, состоящую из четырех отсеков. В каждом из них можно установить свой температурный режим, настроить кондиционер.

Учителя труда школы-интерната прошли профессиональную переподготовку по программе "Инновационные технологии в выращивании растений". Кроме того, в лаборатории преподают эксперты WorldSkills (чемпионата мира по профессиональному мастерству), "Абилимпикса" (национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов) и специалисты ведущих аграрных компаний области. Под их руководством ребята осваивают хитрости гидропоники, аэропоники, вертикального озеленения, сити-фермерства, программирования и 3D-моделирования в ландшафтном дизайне. Их учат, к примеру, как за неделю вырастить зелень из пробирки. Кроме того, дети сами разрабатывают макеты палисадников, формируют приусадебное пространство.

- Для наших учреждений это новое направление работы, - отмечает заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов. - Мы очень рады, что многие работодатели откликнулись на данную инициативу. Такие программы дают нашим ребятам возможность освоить будущую профессию и трудоустроиться.

Посещать образовательную площадку, названную "Агролаб", во внеурочное время могут воспитанники всех школ-интернатов региона и дети-инвалиды.