Расселение коммунальных квартир возможно только при согласии всех жильцов. Если они не могут договориться между собой, расселить коммуналку нет никакой возможности - такую информацию обнародовали в жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга.

Согласно официальной информации, в Северной столице насчитывается 69 тысяч коммунальных квартир. А расселить в нынешнем году планируется не более трех тысяч коммуналок.

- Скорость расселения зависит от финансирования, - признался председатель профильного комитета Виктор Борщев. - Кроме того, есть еще две проблемы: нежелание кого-то из жильцов уезжать из привычного района и непризнание жильца коммуналки нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Коммунальная квартира на Колпинской улице может служить иллюстрацией сразу обеих ситуаций. Три комнаты, окна на сквер, рядом станция метро. Другие коммуналки в этой парадной давно расселили. Но один из жильцов не хочет размена, потому что вырос и прожил в этом районе всю жизнь, а другой не стоит на очереди, потому что его комната - больше площади, полагающейся по нормативу. Ситуация безвыходная. При этом, по словам пенсионерки Галины Крохиной, соседи живут недружно и даже не могут договориться об оплате электроэнергии в местах общего пользования. Поставщики электроэнергии в их случае пошли на беспрецедентный шаг и разделили счета - вот уже три месяца каждый платит за свет самостоятельно. Что будет с накопившимся долгом в размере около 20 тысяч рублей, женщина не знает.

- Единственная возможность - участие в других городских программах содействия улучшению жилищных условий, - прокомментировал подобную ситуацию Борщев. - Например, граждане до 35 лет могут принять участие в программе "Молодежи - доступное жилье".

Еще один вариант превратить коммунальную квартиру в отдельную - преимущественное право жильцов претендовать на освободившуюся комнату. Например, если в небольшой коммуналке - а такие есть в Московском, Фрунзенском, Невском районах - один из соседей получит жилье как очередник, то второй сможет воспользоваться его жилплощадью. Правда, не бесплатно, а по договорам купли-продажи с применением понижающего коэффициента к рыночной стоимости и рассрочкой платежа.

Но проблемных коммуналок все-таки большинство. Поэтому за счет всех механизмов содействия с начала года расселено всего 2,5 тысячи коммунальных квартир - это три с половиной процента от всех имеющихся. В жилищном комитете отметили, что жилищные условия в 2019 году смогли улучшить более шести тысяч семей, то есть примерно два процента обитателей коммуналок.