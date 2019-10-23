Новости

Медаль за участие в переписи населения 1897 года нашли в Беларуси 16:49
На Урале осудили водителя автопоезда, погубившего пять человек 16:40
Пермские власти начали борьбу с незаконными объявлениями 16:40
Эксперты назвали города России, где снизилось число ДТП 16:37
Собянин осмотрел итоги благоустройства двух набережных Замоскворечья 16:29
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца 16:20
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке 16:17
Госдума продолжит сокращать разрыв между богатыми и бедными регионами 16:17
Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии 16:06
В Иркутске создали технологию для оценки алмазов смартфоном 16:04
Сбербанк выяснил, в какую сумму россияне оценивают "стоимость жизни" 16:01
Эксперт: Москва расходует на программу благоустройства менее 4% бюджета 15:52
Российские компании построят нефтепровод в Конго 15:51
В Сети выставили на продажу визитку Путина 15:42
Разработчик рассказал о серийном облике дрона "Охотник" 15:38
Мужчина взорвал гранату в центре Киева 15:37
Рассекречено детальное фото с обратной стороны Луны 15:36
Депутаты Нижнего Новгорода одобрили сами себе полеты бизнес-классом 15:34
Володин попросил учесть в бюджете средства на горячее питании школьников 15:31
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года 15:22
Россия в ПАСЕ поднимет тему кризиса либеральной идеи 15:20
Путин поздравил премьера Эфиопии с получением Нобелевской премии 15:07
Оценочная стоимость полотна Фешина превысила 2 миллионов фунтов 15:06
Спецназ на Ставрополье вооружили сверхмощными винтовками 15:05
Под Курском мужчина напал с ножом на школьниц 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
23.10.2019 16:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Скорость расселения

В 2019 году только два процента жителей коммунальных квартир смогли улучшить свои бытовые условия
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Санкт-Петербург № 238(7996)
Расселение коммунальных квартир возможно только при согласии всех жильцов. Если они не могут договориться между собой, расселить коммуналку нет никакой возможности - такую информацию обнародовали в жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга.

Согласно официальной информации, в Северной столице насчитывается 69 тысяч коммунальных квартир. А расселить в нынешнем году планируется не более трех тысяч коммуналок.

- Скорость расселения зависит от финансирования, - признался председатель профильного комитета Виктор Борщев. - Кроме того, есть еще две проблемы: нежелание кого-то из жильцов уезжать из привычного района и непризнание жильца коммуналки нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Петербуржцам начнут рассылать СМС об отключении тепла и горячей воды

Коммунальная квартира на Колпинской улице может служить иллюстрацией сразу обеих ситуаций. Три комнаты, окна на сквер, рядом станция метро. Другие коммуналки в этой парадной давно расселили. Но один из жильцов не хочет размена, потому что вырос и прожил в этом районе всю жизнь, а другой не стоит на очереди, потому что его комната - больше площади, полагающейся по нормативу. Ситуация безвыходная. При этом, по словам пенсионерки Галины Крохиной, соседи живут недружно и даже не могут договориться об оплате электроэнергии в местах общего пользования. Поставщики электроэнергии в их случае пошли на беспрецедентный шаг и разделили счета - вот уже три месяца каждый платит за свет самостоятельно. Что будет с накопившимся долгом в размере около 20 тысяч рублей, женщина не знает.

- Единственная возможность - участие в других городских программах содействия улучшению жилищных условий, - прокомментировал подобную ситуацию Борщев. - Например, граждане до 35 лет могут принять участие в программе "Молодежи - доступное жилье".

Еще один вариант превратить коммунальную квартиру в отдельную - преимущественное право жильцов претендовать на освободившуюся комнату. Например, если в небольшой коммуналке - а такие есть в Московском, Фрунзенском, Невском районах - один из соседей получит жилье как очередник, то второй сможет воспользоваться его жилплощадью. Правда, не бесплатно, а по договорам купли-продажи с применением понижающего коэффициента к рыночной стоимости и рассрочкой платежа.

Но проблемных коммуналок все-таки большинство. Поэтому за счет всех механизмов содействия с начала года расселено всего 2,5 тысячи коммунальных квартир - это три с половиной процента от всех имеющихся. В жилищном комитете отметили, что жилищные условия в 2019 году смогли улучшить более шести тысяч семей, то есть примерно два процента обитателей коммуналок.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин предложил снова повысить налог на ввоз пальмового масла
Силуанов: Налоговый режим для самозанятых введут еще в 13 регионах
В США задержан Ахмед Билалов
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года