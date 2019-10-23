Власти Северной столицы инициировали поправки в Федеральный закон "О теплоснабжении", которые в случае принятия отодвинут сроки перевода на закрытую систему теплоснабжения.

Открытая система теплоснабжения предусматривает, что горячая вода поступает в квартиры по тем же трубам, которые используются для отопления. И если трубы старые и плохие, это сказывается на качестве горячей воды. Свое название система получила от необходимости использовать расширительный бак, который является открытой емкостью, соприкасается с атмосферой и негерметичен.

Поэтому с 1 января 2022 года закон прямо запрещает использование централизованных открытых систем. В закрытой системе вода для отопления идет по одним трубам, вода для использования в быту - по другим. За счет тепла, которое отдают трубы с горячей водой, идущей на отопление, подогревается холодная питьевая вода, которая и используется для горячего водоснабжения. Такая система экономичнее в эксплуатации, но установка - дороже. В Смольном подсчитали, что затраты на перевод только многоквартирных домов города на закрытую схему составят около 76 миллиардов рублей, и считают эти затраты нецелесообразными.

- Исторически при развитии системы горячего водоснабжения в нашем городе была реализована открытая схема с централизованным приготовлением горячей воды, - пояснили в администрации. - Это связано с тем, что в городе для горячего водоснабжения используется вода питьевого качества.

Перевод только многокватирных домов на закрытую схему обойдется в 76 миллиардов рублей

Перевести второй по величине город России на новую систему невозможно еще как минимум по двум причинам. Первая - сроки. Как пояснил председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор, технически данный вопрос можно решить, только проложив по всем квартирам по два дополнительных стояка с отдельным подключением сантехнических приборов. А ведь если хотя бы один собственник не даст на это согласия, система не заработает во всем доме.

Второй момент, который нужно учитывать, - это деньги. Закон предписывает, что "затраты на финансирование перевода абонентов на закрытую схему учитываются в составе тарифов на теплоснабжение, оплачивать работы должен собственник здания", отмечают в Смольном. То есть при переходе на закрытую систему петербуржцы заплатят дважды - и через увеличение тарифов, и через финансирование прокладки дополнительных труб. А если еще учесть необходимость ремонта квартиры после этого, то и трижды. Между тем "полностью отказываться от перехода на закрытую схему город не намерен".