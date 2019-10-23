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23.10.2019 16:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Без бумаг

В Петербурге появятся электронные медкабинеты
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Скоро у каждого жителя Санкт-Петербурга появится свой личный электронный медицинский кабинет, который поможет ему получать врачебную помощь без лишней бумажной волокиты.

Напомним, что к концу года в "бережливом" режиме, сберегающем время и нервы пациентов, избавляя их от очередей, станут работать 75 детских и 30 взрослых поликлиник города.

Однако есть еще одна из важнейших задач городского здравоохранения. Это переход всех медицинских учреждений на электронную медкарту и создание общей информационной системы. Личный медицинский кабинет организован на манер банковского, а информационная база из него доступна специалистам как в поликлиниках, так и в стационарах разного лечебного профиля.

В Петербурге переход на закрытую систему теплоснабжения могут отсрочить

Соответствующие деньги в бюджет на эти цели уже выделены, программа личных электронных кабинетов будет шаг за шагом претворяться в жизнь.

Пока, к сожалению, уйти от бумажных носителей медицинской информации не получается. Так, обладатели Единой карты петербуржца, которая, по задумке организаторов, должна упростить их владельцам пользование всеми городскими сервисами, в поликлиниках пока воспользоваться ею не могут.

Впрочем, руководство системы здравоохранения города считает, что в перспективе записаться к врачу по Единой карте петербуржца будет можно: для этого все поликлиники города следует объединить в общую информационную систему.

В дальнейшем подключить к информационной базе планируется и частные медицинские учреждения, а также федеральные медицинские центры, расположенные в Северной столице. Переход на такую систему работы оптимизирует средства городского бюджета и максимально использовать все медучреждения Петербурга.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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