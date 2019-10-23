В Петербурге прошел форум "Компетенции будущего"

В форуме "Компетенции будущего", который состоялся в коворкинг-центре "Точка кипения", приняли участие 1620 юных петербуржцев из 60 школ города. Узнать о востребованных на рынке труда профессиях, оценить свои силы и выстроить карьерную стратегию молодежи помогали ведущие вузы и сузы Северной стоицы, крупные компании, а также специалисты Службы занятости населения Петербурга.

Дети понимают, что сегодня невозможно раз и навсегда выучиться одному, пусть и любимому делу. Фото: Архив Службы занятости населения Санкт-Петербурга

Восьмиклассники школы N 183 впервые проходят профориентационные тесты. Специалисты-психологи городского Центра занятости населения поясняют, как важно суметь соединить в своем выборе три главных мотива: "хочу", "могу" и "надо".

- Для многих из нас стало открытием, что кто-то предназначен для работы в сфере "человек - машина" или "человек - человек", хотя сам о себе думал совсем иначе, - признается Ольга М. - А ведь при выборе профессии надо еще учесть, насколько она будет востребованной через семь-восемь лет, чтобы не было трудностей с поиском работы. И чтобы зарплату получать хорошую...

На самом деле: учесть все переменные, определяясь с будущей специальностью в подростковом возрасте, в условиях стремительно меняющегося рынка труда, - задача непростая.

- В настоящий момент мы переходим от рынка труда, основанного на профессиях и специальностях, к системе, которая состоит из базового образования и комплекса индивидуальных компетенций, - говорит председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. - Поэтому наша задача сегодня - познакомить ребят с максимально широким спектром позиций и карьерных стратегий. После этого подросток сможет сделать разумный выбор, выстроить свою траекторию профессионального роста.

В юном возрасте интерес к профессии очень часто возникает из простого действия: попробовать самому. А потому на форуме "Компетенции будущего" целый зал был отведен тренингам, мастер-классам, деловым играм и прочим интерактивным формам получения информации о профессиях будущего. Пятичасовой марафон по выбору карьерного вектора включил в себя более 60 активностей для подростков с 14 до 18 лет.

Здесь можно было, например, поиграть с роботом в шашки, выстроить свет и композицию для профессионального фотографирования и даже попробовать создать эскиз автомобиля будущего.

Сергей Хельмянов, профессор художественно-промышленной академии имени Штиглица, выступая перед школьниками, подчеркивает:

- Дизайн - это не "про красоту", дизайн - это проектирование конечного продукта. А вот предугадать, чего захочет массовый потребитель, какие свойства привычных (или непривычных) предметов станут для него определяющими, - задача для дизайнера.

Важно найти "золотую середину" - наилучшее сочетание собственных интересов, возможностей и предложений

Хельмянов рассказывает о студентах академии, которые уже достигли успехов в своем деле: один, например, сконструировал смеситель для ванн, который меняет окраску в зависимости от температуры воды. Другой изобрел автомобиль с "отстегивающимся" колесом, которое легко превращается в электрическое моноколесо.

И хотя от недостатка абитуриентов академия имени Штиглица не страдает (в нынешнем году, например, конкурс среди желающих попасть на графический дизайн составлял 30 человек на место, на промышленный - 8,5), подобные профориентационные встречи со школьниками преподаватели академии считают очень полезными.

Эту позицию разделяют и преподаватели других вузов и колледжей, для которых найти своего студента, казалось бы, тоже не является проблемой. Университеты ИТМО, ЛЭТИ, Горный, имени Герцена, имени Лесгафта и другие предлагали пришедшим сюда школьникам не только свои программы и варианты поступления в вуз, но и возможности будущей специализации.

Кстати, сегодня на рынке образовательных услуг большой популярностью стали пользоваться колледжи, техникумы и другие средние профессиональные учебные заведения. Валерия Кузенкова, окончив школу с золотой медалью и не пройдя по конкурсу в тот вуз, куда хотела, остановилась на колледже туризма. О принятом решении не жалеет: считает, что этот выбор сэкономит ее время впоследствии, когда придет пора добирать нужные компетенции для профессионального роста в выбранной сфере деятельности.

Самое сложное в профессиональном самоопределении подростков, по мнению ведущего психолога Центра занятости населения Петербурга Валентины Беловой, это найти "золотую середину", наилучшее сочетание собственных интересов, своих реальных возможностей и предложений от работодателей. То есть собрать в единой точке те самые "хочу", "могу" и "надо". Сегодня, по мнению психолога, соединить эти векторы становится легче. Именно потому, что множество современных профессий рождается на стыке предметных областей. Тот же технический дизайнер в своей рабочей деятельности сочетает технические навыки и творческие таланты.

- А выпускник медицинского колледжа может специализироваться в дальнейшем не только как врач, продолжая учебу в медицинском вузе, но и простраивать для себя карьеру управленца в здравоохранении, если чувствует в себе менеджерские способности, - говорит Валентина Белова. - Или поступать на социально-психологические специальности, осваивать туротрасль, фешен-индустрию - во всех этих сферах базовое медицинское образование очень пригодится.

Сегодня невозможно раз и навсегда выучиться какому-то одному, пусть и любимому делу. Мир изменился так, что постоянно и очень быстро появляются сменяющие друг друга новые технологии. А это значит - постоянно требуются и новые кадры, готовые осваивать эти технологии. Профессиональная гибкость и готовность к быстрой смене деятельности - ключевой навык профессионала в любой сфере, утверждают специалисты службы занятости.

Заинтересован в проведении подобных крупных профориентационных акциях и бизнес города.

По мнению его представителей, подобные мероприятия помогают донести до молодого поколения, что крупные предприятия, организации и учреждения нуждаются в специалистах абсолютно разных направлений. Например, если профиль организации связан с переводческой деятельностью, это не означает, что маркетологи, техники и дизайнеры в команде не востребованы.

- Наша компания, которая работает в области лингвистики, в своем HR-арсенале имеет не только гуманитарные кадры, но также заинтересована и в людях с техническим и экономическим образованием, - отметила, например, Анна Куприянова, начальник отдела управления персоналом ЭГО Транслейтинг.

Высокотехнологичность современного бизнеса формирует спрос на новые IT-кадры. Возможности сферы информационных технологий для подрастающего поколения на форуме были представлены силами сразу нескольких университетов. Согласно данным исследования Фонда развития интернет-инициатив, уже к 2027 году российский рынок ИКТ будет ощущать острый кадровый голод - ему грозит дефицит порядка двух миллионов IT-специалистов. Все чаще в вакансиях требуются знания в области нейронных сетей, дополненной реальности, интернета вещей, машинного обучения, Data Science (науке о данных). Спрос подтверждается и высокой оплатой труда IT-профессионалов. По данным Центра занятости населения Петербурга, в 2019 году средняя зарплата в области информации и связи составила 82 300 рублей.

Среди приоритетных отраслей эксперты комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и НИУ ВШЭ также выделяют строительство, машиностроение, легкую промышленность, фармацевтику, транспорт, туризм, здравоохранение и образование.

Однако выбор востребованной отрасли для среднего или высшего образования не всегда означает, что юный специалист в будущем найдет себе работу по душе.

Поэтому, советуют эксперты, выбирая сферу своей будущей деятельности, надо непременно учитывать и личностные особенности человека, прежде всего - его ценностные ориентации.

- Так, человек, для которого самой значимой ценностью является помощь людям, вряд ли сможет работать банковским служащим, даже если получит хорошее экономическое образование, - говорит Валентина Белова. - А вот найти себя в сфере краудфандинга или в организации благотворительной деятельности он как экономист вполне сможет.

Скорость адаптации и готовность меняться в соответствии с требованиями рынка труда - неотъемлемая часть профессионального пути как для молодых кадров, так и для опытных специалистов. Спрос на профессиональное самоопределение вне зависимости от возраста подтверждается статистикой. В 2019 году уже 63 107 человек получили услугу по профессиональной ориентации, из которых 11 581 - подростки от 14 до 18 лет.

Форум "Компетенции будущего" продолжил важное направление деятельности ЦЗН - работу с будущими кадрами рынка труда, с подростками и школьниками.

P. S.

Другое подобное крупное мероприятие - "Трудовое лето" - проводится Центром занятости населения не только для профориентации подростков, но и для предоставления им возможности временной трудозанятости.

Стоит напомнить и о том, что всего за 2019 год в городе было трудоустроено 11 173 несовершеннолетних граждан, из них 1918 - дети, отнесенные к социальным категориям (254 инвалида, 976 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 313 опекаемых и детей-сирот, 375 детей из многодетных семей). Отметим, что за пять лет, с 2015 года, в Санкт-Петербурге трудились 53 805 подростков, из них 5929 - дети из социальных категорий (1410 инвалидов, 2287 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 1047 опекаемых и детей-сирот, 1185 детей из многодетных семей).

Понятно, что большинство из них работали в летний период - 76 процентов всех занятых. Рабочие места были созданы как за счет бюджета Санкт-Петербурга, так и за счет практически всех муниципальных образований города, при этом больше всего рабочих мест создано в Колпинском, Красносельском, Петродворцовом районах. Чаще всего ребята работали подсобными рабочими, помощниками специалиста и делопроизводителя, озеленителями, упаковщиками, архивариусами, операторами связи.

Заработная плата начислялась пропорционально отработанному времени, получалось ежемесячно около 5000 рублей в свободное от учебы время и примерно 9500 рублей за летний период. Материальная поддержка от Службы занятости в среднем составляла 1500 рублей.

Возможно, первое рабочее место и первый трудовой заработок стал для кого-то первым, а значит, и важным шагом в будущую профессию.