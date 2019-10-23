В Мурманской области начались съемки первого российско-тайваньского сериала под рабочим названием "Северное сияние любви" режиссера Дэвида Линя.

В основе сюжета - крупное землетрясение, которое произошло на Тайване осенью 1999 года. Тогда помощь пострадавшим оказывали многие страны, в том числе и Россия. Главными действующими лицами фильма станут российский спасатель Дима и тайваньская девушка, которую он вызволил из-под обломков разрушенного дома. Спустя несколько лет после своего спасения девушка, которой к тому времени исполнилось восемнадцать, отправляется в гости к Диме на его родину, в Мурманскую область. После этой встречи между молодыми людьми зарождаются чувства.

- Дима рассказал девушке об удивительном северном сиянии в Заполярье и о том, что если увидеть его и загадать желание, то оно обязательно сбудется, - рассказал Дэвид Линь. - Весь сюжет раскрывать не стану, но скажу, что мы хотим показать в нашем фильме русских как добрых, благородных и милосердных людей, всегда готовых прийти на помощь в беде. Надеемся, что эта история тронет сердца зрителей.

Премьера сериала намечена на конец января 2020 года в странах Юго-Восточной Азии и Китае. В главных ролях - восходящие звезды азиатского кино и телевидения Го Сюефу (Puff Kuo) и Цай Фаньси (Kent Tsai).

Киногруппа намерена проводить съемки в Мурманске у мемориала Защитникам Советского Заполярья, известного в городе как памятник "Алеша", у памятника "Ждущая", посвященного женам моряков, и на железнодорожном вокзале. Создатели сериала надеются, что им удастся снять и то, ради чего на Кольский полуостров приезжают тысячи китайских и азиатских туристов, - северное сияние.