У подножия скалы Парус во второй раз прошел туристический фестиваль "Большая Севастопольская тропа-2019", организованный "Центром развития туризма" (ЦРТ) при поддержке местных Федераций альпинизма и скалолазания, спортивного ориентирования, а также севастопольских и крымских спасателей.

Десять площадок предлагали гостям приобщиться к различным направлениям туризма, включая и экстремальные виды. Для любителей острых ощущений между скалой и пиком Балаклава натянули хайнлайн. Это специальная стропа, по которой нужно было пройти 150 метров на высоте 70-ти, со страховкой. Однако сомневающиеся в своих силах сначала могли проверить себя на слеклайне - всего в полуметре от земли. Но и здесь без навыка удержать равновесие было непросто.

Еще одна "адреналиновая" площадка - роупджампинг. Это прыжки на альпинистских веревках с различных высоких объектов. Ее установили на высоте 65 метров на пике Балаклава. Высота свободного падения - 55 метров. Для тех, кто хотел повыше, но "поспокойнее", был стометровый спуск по веревке с вершины Паруса. Для стремящихся ввысь - несколько скалолазных трасс, включая детскую. Для детей отдельно соорудили и веревочный парк, и слеклайн.

- Специально для фестиваля закупили 100 комплектов снаряжения, - рассказал президент Федерации альпинизма и скалолазания (ФАиС) Севастополя Юрий Круглов.

На фестивале работали около 80 профессиональных гидов и инструкторов по альпинизму, скалолазанию и другим видам туризма. Но одним из самых популярных стало спортивное ориентирование. Как рассказала ответственный секретарь Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края Варвара Князева, приехавшая помочь коллегам из Севастополя, участникам с картой в руках предлагалось на выбор найти определенное количество "точек", расставленных на местности. Максимальное число - 20, территория - около пяти квадратных километров, время прохождения трассы не ограничено. "Собирать точки" отправлялись как по одиночке, так и целыми компаниями или семьями. В основном следопыты выбирали от пяти до 10 точек.

Но самым ожидаемым приключением стала новая виа феррата (с итальянского "железный путь" - Прим. ред.). 550-метровый участок оборудован металлическими лестницами-скобами, стальными анкерами, страховочным канатом и ведет с трассы Севастополь - Ялта (между остановкой "Ласпи" и Рыжей скалой) на вершину Деликли-Бурун.

- Мы сделали этот участок доступным для обычных людей, он простой и под силу даже школьникам. Там нет вертикалей. Мы проложили виа феррату так, чтобы были только наклонные участки, - рассказал Круглов. - И покорять ее отравились даже 6-летние дети с родителями.

Участок пополнил число маршрутов открытого год назад комплекса виа ферраты Деликли-Бурун-Ильяс-Кая и увеличил ее общую протяженность до 3150 метров. Это самая протяженная "железная дорога" в облака в России. По подсчетам ЦРТ, за первый год по ней пройдут не менее 20 тысяч человек.

Комментарий

Валерия Бровцына, директор "Центра развития туризма":

- За шесть дней фестиваля "распробовали" различные виды экстремального спорта не менее двух тысяч человек - каждую площадку посещали по 300-350 в день. Это самые-самые активные, которых мы могли посчитать. Плюс те, кто приехал просто посмотреть, на вечерние концерты или болеть за своих на соревнованиях.