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23.10.2019 14:35
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Тропа в небо

В Севастополь приехали более двух тысяч любителей экстрима
Текст: Галия Шакирова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 239(7997)
У подножия скалы Парус во второй раз прошел туристический фестиваль "Большая Севастопольская тропа-2019", организованный "Центром развития туризма" (ЦРТ) при поддержке местных Федераций альпинизма и скалолазания, спортивного ориентирования, а также севастопольских и крымских спасателей.
550-метровая виа феррата ведет с трассы Севастополь - Ялта на вершину Деликли-Бурун. Фото: Галия Шакирова 550-метровая виа феррата ведет с трассы Севастополь - Ялта на вершину Деликли-Бурун. Фото: Галия Шакирова
550-метровая виа феррата ведет с трассы Севастополь - Ялта на вершину Деликли-Бурун. Фото: Галия Шакирова

Десять площадок предлагали гостям приобщиться к различным направлениям туризма, включая и экстремальные виды. Для любителей острых ощущений между скалой и пиком Балаклава натянули хайнлайн. Это специальная стропа, по которой нужно было пройти 150 метров на высоте 70-ти, со страховкой. Однако сомневающиеся в своих силах сначала могли проверить себя на слеклайне - всего в полуметре от земли. Но и здесь без навыка удержать равновесие было непросто.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Еще одна "адреналиновая" площадка - роупджампинг. Это прыжки на альпинистских веревках с различных высоких объектов. Ее установили на высоте 65 метров на пике Балаклава. Высота свободного падения - 55 метров. Для тех, кто хотел повыше, но "поспокойнее", был стометровый спуск по веревке с вершины Паруса. Для стремящихся ввысь - несколько скалолазных трасс, включая детскую. Для детей отдельно соорудили и веревочный парк, и слеклайн.

- Специально для фестиваля закупили 100 комплектов снаряжения, - рассказал президент Федерации альпинизма и скалолазания (ФАиС) Севастополя Юрий Круглов.

На фестивале работали около 80 профессиональных гидов и инструкторов по альпинизму, скалолазанию и другим видам туризма. Но одним из самых популярных стало спортивное ориентирование. Как рассказала ответственный секретарь Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края Варвара Князева, приехавшая помочь коллегам из Севастополя, участникам с картой в руках предлагалось на выбор найти определенное количество "точек", расставленных на местности. Максимальное число - 20, территория - около пяти квадратных километров, время прохождения трассы не ограничено. "Собирать точки" отправлялись как по одиночке, так и целыми компаниями или семьями. В основном следопыты выбирали от пяти до 10 точек.

Фото: Александра Мазурчик
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Но самым ожидаемым приключением стала новая виа феррата (с итальянского "железный путь" - Прим. ред.). 550-метровый участок оборудован металлическими лестницами-скобами, стальными анкерами, страховочным канатом и ведет с трассы Севастополь - Ялта (между остановкой "Ласпи" и Рыжей скалой) на вершину Деликли-Бурун.

- Мы сделали этот участок доступным для обычных людей, он простой и под силу даже школьникам. Там нет вертикалей. Мы проложили виа феррату так, чтобы были только наклонные участки, - рассказал Круглов. - И покорять ее отравились даже 6-летние дети с родителями.

Участок пополнил число маршрутов открытого год назад комплекса виа ферраты Деликли-Бурун-Ильяс-Кая и увеличил ее общую протяженность до 3150 метров. Это самая протяженная "железная дорога" в облака в России. По подсчетам ЦРТ, за первый год по ней пройдут не менее 20 тысяч человек.

Комментарий

Валерия Бровцына, директор "Центра развития туризма":

- За шесть дней фестиваля "распробовали" различные виды экстремального спорта не менее двух тысяч человек - каждую площадку посещали по 300-350 в день. Это самые-самые активные, которых мы могли посчитать. Плюс те, кто приехал просто посмотреть, на вечерние концерты или болеть за своих на соревнованиях.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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