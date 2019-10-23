Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП

В Волгоградской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли две женщины-пассажирки легкового автомобиля Wolkswagen Tiguan. Водитель получила серьезные травмы и госпитализирована.

По данным ТАСС, за рулем разбившегося автомобиля находилась экс-мэр города Волжский Марина Афанасьева.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД Волгоградской области, смертельная авария произошла в Быковском районе на 671-м километре автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. По предварительным данным, 64-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Затем автомобиль занесло, и он опрокинулся в кювет.

На месте трагедии работает следственная группа.