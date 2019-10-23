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23.10.2019 17:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Лучший гид страны живет в Астрахани

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 239(7997)
Экскурсовод Астраханской картинной галереи, 25-летний Максим Такташев победил во всероссийском конкурсе "Лучший по профессии", который проводило федеральное агентство по туризму с апреля по сентябрь.
Фото: Наталья Коротченко/РГ На экскурсиях Максима Такташева участники не только рассматривают картины, но и пишут их сами. Фото: Наталья Коротченко/РГ
На экскурсиях Максима Такташева участники не только рассматривают картины, но и пишут их сами. Фото: Наталья Коротченко/РГ

Максим уже три года работает экскурсоводом, его мечта - сделать астраханскую галерею популярной на весь мир.

Фото: ТАСС
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- Это лучший художественный музей Нижнего Поволжья, - уверяет Максим Такташев. - У нас самая большая среди провинциальных музеев коллекция русского авангарда: Малевич, Кандинский, Шагал. Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга специально приезжают, чтобы увидеть шедевр Куинджи "Лунная ночь на Днепре". Художник делал несколько авторских реплик этой картины и одна из них - у нас, в Астрахани.

Представителей жюри конкурса астраханец покорил авторской экскурсией по экспозиции шедевров русской живописи. Коллекцию собрал местный купец Павел Догадин, который и основал более ста лет назад Астраханскую картинную галерею. Работники галереи экскурсовода называют открытием года. Максим ведет экскурсии как на русском, так и на английском языках и создал при галерее студенческий клуб любителей искусства. В прошлом году экскурсовод выиграл образовательный грант "Музейный десант". Еще Максим Такташев представил серию авторских лекций "Четыре художника", которые он проводит для посетителей. Это истории о прославленных астраханских живописцах, среди которых и Шамиль Такташев, отец Максима. Художники уже ушли из жизни, но оставили богатое наследие: их работы хранятся в фондах астраханской галереи, а также в частных коллекциях по всему миру.

- Мне нравится знакомить людей с картинами, дарить им яркие впечатления от похода в музей, - сказал Максим.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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