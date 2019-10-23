Госсовет Крыма согласовал кандидатуры двух вице-премьеров

Крымский парламент согласовал назначение двух новых заместителей председателя Совета министров РК. Решения приняты сегодня на сессии Госсовета республики.

Вице-премьером станет Елена Романовская, совмещающая этот пост с должностью министра труда и социальной защиты РК. Еще одним вице-премьером Совета министров - министром сельского хозяйства РК будет назначен Андрей Рюмшин.

Остальных вице-премьеров планируется утвердить на следующей неделе.

Напомним, Романовская руководит министерством труда и соцзащиты с 2014 года, а Рюмшин минсельхозом - с 2016 года.