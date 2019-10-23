Скажу сразу, мне не удалось проехать даже 100 метров. Успешно преодолев пару ям, прикрытых травой и палками, я уперся в колею, которую моя легковушка взять уже не могла. "Куда ты прешься, дурак? - местная бабушка, которая копалась на приусадебном участке перед двором, встретила меня крайне недружелюбно. Но когда узнала, что приехал корреспондент из "Российской газеты", расплылась в улыбке. - Газету мне вашу приносят, очень люблю!" За грубость извинилась: мол, осенью чуть ли не каждый день "залетные" водители пытаются срезать дорогу до центра и застревают. Ну и идут в ближайший двор за помощью: "Житья никакого нет. Дождь, снег - звонят в дом: выручайте". Говорит, дед даже завел в гараже специальный спасательный набор: доски, чтобы подкладывать под колеса, тросы, лопаты и так далее. "Пора деньги за это брать, разбогатеем за один сезон", - шутит старушка.
Хотя смешного мало. Улица Алагирская находится в частном секторе, на небольшом уклоне, в 300 метрах от реки Темерник, поэтому все стоки с верхних улиц стремятся к реке по ней. Непроезжая проезжая часть разделена на две половинки "центральной колеей" - ливневкой. Местами она разверзается зияющей ямой, из которой торчат кусты амброзии и даже камыша.
Делать нечего, я сдал назад. Оставив машину на стихийной парковке в торце улицы, пошел дальше пешком. Не знаю, как, но уже минут через пять о прибытии корреспондента узнали во всех дворах. Алагирцы со своими историями высыпали на улицу.
- Я вышла замуж в 1973 году. Дороги здесь никогда не было. Иногда привозят битый асфальт. Видимо, где-то дороги ремонтируют, вот эти куски к нам и сбрасывают. Но мы и этому рады. Потому что каждый год нам приходится самим засыпать все ямы и траншеи, - рассказывает интеллигентная пенсионерка Оксана Ивановна. - Правда, первый же серьезный дождик смывает все наши труды.
- Таксисты отказываются ехать к нам на вызов. С ноября по март сюда даже скорая не может добраться. В том году у ребенка температура подскочила, так мне пришлось его по морозу тащить на шее до самого проспекта Королева, - жалуется ее соседка, молодая мама. - Люди ломают машины, ломают ноги, но это никого не волнует.
- Единственное, в 2010 году нам сделали тротуары. Да и то только потому, что вода текла здесь ручьями и стала подмывать некоторые дома. Представляете, какой бы был скандал, если бы дом рухнул и, не дай бог, придавил бы какую-нибудь бабушку! - говорит еще одна молодая женщина. - Все делают для отчета и для показухи. В тот день, когда к нам должны были прийти проверяющие из ОНФ, утром впервые за много лет приехал грейдер и немного разровнял улицу. Теперь хотя бы с некоторых проулков сюда можно проехать. Кстати, рабочие сказали, что по документам на этой улице асфальт уже пять лет!
Местные жители не смирились, они ведут беспрерывную войну с ростовскими чиновниками - мне показали десятки петиций и жалоб. И ответов на них.
"Работы по грейдированию и обустройству дорожного покрытия включены в план работ 2008 года", - писал начальник местной муниципальной компании 12 лет назад. "Благоустройство по улице Алагирской... будет выполнено в августе 2010 года", - обещал спустя пару лет глава администрации Ворошиловского района Ростова. "В 2011 году будет выделено финансирование на проектно-сметную документацию и прохождение экспертизы, после чего в департамент автомобильных дорог будут направлены предложения по переводу грунтовых дорог в дороги с капитальным типом покрытия на 2012 год", - это уже замглавы администрации Ростова. И так далее. Результаты всех трудов чиновников вы можете видеть на фото.
Когда верстался номер
"РГ" стало известно, что на улице Алагирской начались ремонтные работы. Специалисты восстанавливают ливневки, выравнивают грунт и готовятся заасфальтировать проезжую часть.