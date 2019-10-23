Худшая дорога страны находится в городе Ростов-на-Дону на улице Алагирской. На всероссийской интерактивной "Карте убитых дорог" ОНФ она набрала максимальное число жалоб - почти 3,3 тысячи. По словам местных жителей, асфальтового покрытия здесь не было никогда. Когда идут дожди или ложится снег, водители бросают свои машины на ближайшей заасфальтированной улице и идут домой пешком. Корреспондент "РГ" отправился туда на своем авто, чтобы испытать дорогу до наступления сезона дождей.

Скажу сразу, мне не удалось проехать даже 100 метров. Успешно преодолев пару ям, прикрытых травой и палками, я уперся в колею, которую моя легковушка взять уже не могла. "Куда ты прешься, дурак? - местная бабушка, которая копалась на приусадебном участке перед двором, встретила меня крайне недружелюбно. Но когда узнала, что приехал корреспондент из "Российской газеты", расплылась в улыбке. - Газету мне вашу приносят, очень люблю!" За грубость извинилась: мол, осенью чуть ли не каждый день "залетные" водители пытаются срезать дорогу до центра и застревают. Ну и идут в ближайший двор за помощью: "Житья никакого нет. Дождь, снег - звонят в дом: выручайте". Говорит, дед даже завел в гараже специальный спасательный набор: доски, чтобы подкладывать под колеса, тросы, лопаты и так далее. "Пора деньги за это брать, разбогатеем за один сезон", - шутит старушка.

Хотя смешного мало. Улица Алагирская находится в частном секторе, на небольшом уклоне, в 300 метрах от реки Темерник, поэтому все стоки с верхних улиц стремятся к реке по ней. Непроезжая проезжая часть разделена на две половинки "центральной колеей" - ливневкой. Местами она разверзается зияющей ямой, из которой торчат кусты амброзии и даже камыша.

Делать нечего, я сдал назад. Оставив машину на стихийной парковке в торце улицы, пошел дальше пешком. Не знаю, как, но уже минут через пять о прибытии корреспондента узнали во всех дворах. Алагирцы со своими историями высыпали на улицу.

- Я вышла замуж в 1973 году. Дороги здесь никогда не было. Иногда привозят битый асфальт. Видимо, где-то дороги ремонтируют, вот эти куски к нам и сбрасывают. Но мы и этому рады. Потому что каждый год нам приходится самим засыпать все ямы и траншеи, - рассказывает интеллигентная пенсионерка Оксана Ивановна. - Правда, первый же серьезный дождик смывает все наши труды.

- Таксисты отказываются ехать к нам на вызов. С ноября по март сюда даже скорая не может добраться. В том году у ребенка температура подскочила, так мне пришлось его по морозу тащить на шее до самого проспекта Королева, - жалуется ее соседка, молодая мама. - Люди ломают машины, ломают ноги, но это никого не волнует.

- Единственное, в 2010 году нам сделали тротуары. Да и то только потому, что вода текла здесь ручьями и стала подмывать некоторые дома. Представляете, какой бы был скандал, если бы дом рухнул и, не дай бог, придавил бы какую-нибудь бабушку! - говорит еще одна молодая женщина. - Все делают для отчета и для показухи. В тот день, когда к нам должны были прийти проверяющие из ОНФ, утром впервые за много лет приехал грейдер и немного разровнял улицу. Теперь хотя бы с некоторых проулков сюда можно проехать. Кстати, рабочие сказали, что по документам на этой улице асфальт уже пять лет!

Местные жители не смирились, они ведут беспрерывную войну с ростовскими чиновниками - мне показали десятки петиций и жалоб. И ответов на них.

"Работы по грейдированию и обустройству дорожного покрытия включены в план работ 2008 года", - писал начальник местной муниципальной компании 12 лет назад. "Благоустройство по улице Алагирской... будет выполнено в августе 2010 года", - обещал спустя пару лет глава администрации Ворошиловского района Ростова. "В 2011 году будет выделено финансирование на проектно-сметную документацию и прохождение экспертизы, после чего в департамент автомобильных дорог будут направлены предложения по переводу грунтовых дорог в дороги с капитальным типом покрытия на 2012 год", - это уже замглавы администрации Ростова. И так далее. Результаты всех трудов чиновников вы можете видеть на фото.

Когда верстался номер

"РГ" стало известно, что на улице Алагирской начались ремонтные работы. Специалисты восстанавливают ливневки, выравнивают грунт и готовятся заасфальтировать проезжую часть.