С 25 по 30 октября в Республике Крым пройдет XI Всероссийский кинофестиваль "Человек, познающий мир", способствующий, по задумке его организаторов, укреплению межнационального единства народов России.

В этот раз площадки для кинофорума предоставят Керчь, Феодосия и Ленинский район. Торжественная церемония открытия состоится 25 ноября в 18 часов в ДК "Корабел". А кинопоказы конкурсной и внеконкурсной программ пройдут в кинотеатре "Украина" и большом зале "Корабела".

Концепция "Человека, познающего мир" неизменна: в конкурсной программе традиционно демонстрируют отечественные игровые и документальные фильмы об истории, культуре и традициях народов большой страны. В этом году крымские зрители увидят 30 самымых свежих лентам. Их отобрали из более чем 500 картин, поучаствовавших в конкурсном отборе. Событиями станут творческие встречи с российскими кинематографистами, деятелями культуры, мастер-классы для начинающих кинолюбителей.

В состав жюри конкурса игрового кино вошли киновед, заслуженный деятель искусств России Армен Медведев, актер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Баталов, директор Керченского драмтеатра им. А. С. Пушкина, заслуженный работник культуры Татарстана Александра Галкина. Жюри конкурса неигрового кино представляют президент и основатель международного кинофестиваля "Флаэртиана", гендиректор центра "Пермская синематека", кинорежиссер и сценарист Павел Печенкин, режиссеры Алексей Тельнов и Максим Гуреев.

На закрытии фестиваля победителям вручат призы и дипломы. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры Республики Крым. Организаторы - компания "Юпитер-XXI" (Москва) и "Крымский киномедиацентр". "Российская газета", как и в 2018 году, выступает информационным партнером форума.