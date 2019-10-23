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23.10.2019 13:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На южном берегу Крыма запретят новую жилую застройку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Власти Республики Крым решили отказаться от застройки городов южного берега Крыма - Ялты и Алушты. Исключение будет сделано лишь для возведения санаторно-курортной инфраструктуры и реновации кварталов ветхого жилья. Об этом сообщила главный архитектор РК Ирина Соловьева.

Новая система расселения в Республике Крым была презентована на недавнем международном архитектурном фестивале "Зодчество-2019" в Москве.

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- Мы закрываем для строительства жилья всю территорию южного берега Крыма, городов Ялта и Алушта, - заявила она в эфире программы "Линии" "Радио "Крым". - То есть развиваться в Крыму будут территории вокруг Керчи, Евпатории, Феодосии, в Ленинском районе и небольшая территория вокруг Симферополя.

Для новой застройки будут использоваться земли сельхозназначения. "По-другому никак не получится, но при этом в генеральных планах будет определена функциональная зона каждого вида строительства, мало-, средне- или многоэтажного", - уточнила Соловьева. После внесения корректировок в генпланы в правилах землепользования и застройки будут установлены территориальные зоны, для которых в свою очередь муниципалитеты разработают проекты планировки территорий. Все их вынесут на публичные слушания, и лишь после этого земли сельхозназначения получат новый статус.

70 процентов новой застройки будет приходиться на малоэтажные дома, а 30 - на многоэтажки. Этот новый подход вскоре будет утвержден на заседании архитектурно-градостроительного совета Республики Крым. Новый документ потребует и внесения изменений в уже принятые Генпланы крупных городов полуострова.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Южный берег Крыма остается открытым для санаторно-курортных объектов и реализации схем реновации - сноса ветхого жилого фонда и строительства вместо старого жилья новых многоквартирных домов, - уточнила Соловьева. - Это позволит переселить жителей старых домов ЮБК в новое комфортное жилье. В принятых весной правилах застройки и землепользования Ялты в историко-культурной части четко зарегулирована этажность -  не выше шести-семи этажей. Если речь идет о новой застройке в рамках проектов реновации в центральной части города, там будет отслеживаться исполнение утвержденных регламентов и требований к охране историко-культурных объектов. В том числе не должны перекрываться виды исторических объектов и памятников архитектуры.

Схема реновации будет использована и в Симферополе. Служба главного архитектора уже провела анализ территорий, на которых возможна реализация таких проектов.

- Мы проанализировали территорию старого центра, старой застройки и пришли к выводу, что для реновации эта территория подходит, - сообщила Ирина Соловьева. - Вся эта информация передана для изучения и анализа в министерство строительства РК. Когда они проведут анализ, этот проект будет вынесен на градостроительный совет для поэтапной реализации.

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