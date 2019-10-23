На Кубани водитель заплатил сразу 101 штраф за нарушения

Своеобразный рекорд установил житель Лабинского района Кубани, который одновременно заплатил более сотни штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, крупную задолженность "со злостного нарушителя ПДД" взыскала судебный пристав Лабинского городского отдела УФССП по краю.

По данным ведомства, автомобиль мужчины попал в объективы камер дорожной видеофиксации 101 раз. Однако в срок ни один из выписанных штрафов он не оплатил. Когда истекли положенные на это два месяца, соответствующие материалы были направлены в ФССП.

"Должник не реагировал на официальные уведомления, не отвечал на телефонные звонки и избегал личных встреч с судебными приставами, - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте УФССП по Кубани. - Тогда судебный пристав-исполнитель выявила принадлежащее гражданину транспортное средство Chevrolet Lanos и составила акт описи и ареста".

Сообщается, что в течение недели после ареста иномарки должник погасил 159 300 рублей. Причем неоплаченные штрафы в этой сумме составили всего чуть более 60 тысяч, а еще 98,5 тысяч рублей - это исполнительский сбор (его нарушитель мог бы избежать, если бы оплатил долги в срок).