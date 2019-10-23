Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма

Командование вооруженными силами США в Европе подтвердило факт полетов стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС Америки в минувшую субботу в акватории Черного моря и объяснило причины имитации атаки Крыма.

По версии американских военных, полет выполнялся для проверки "интеграции и взаимодействия с европейскими союзниками и партнерами".

Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, пара стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress взлетела с авиабазы Фэрфорд (Великобритания), подлетела к Крыму, где сымитировала бомбардировку. В целом полет длился 12 часов, и во время него прошла совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии.

Стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress выпускались с 1952-го по 1962 год и опасны прежде всего тем, что способны доставить две термоядерные бомбы большой мощности. 10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании четыре таких самолета.