Новости

На Дону задержан один из участников перестрелки с пятью жертвами 10:47
В линейке доступных кроссоверов Renault будет пополнение 10:30
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов "Татнефти" 10:22
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике 10:22
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала 10:18
Томича осудили за жестокое обращение с котом 10:15
В Сочи перед саммитом "Россия - Африка" посадили 30-миллионный саженец 10:15
На форуме "Россия-Африка" представят обновленный Ми-35П 10:13
Видео: блогер устроил "русскую джимхану" на "Запорожце" 10:00
Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма 09:45
Ученые рассказали, когда принимать препараты от повышенного давления 09:41
В Пентагоне подтвердили полеты B-52, сымитировавших атаку на Крым 09:41
В Челябинской области в частном доме нашли тела пяти человек 09:40
Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча 09:32
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе 09:30
Шеф Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом 09:25
Студотряды Беларуси примут участие во Всероссийском слете 09:14
Врачи объяснили влияние малого количества алкоголя на сердце 09:11
На Сахалине пожар в двухэтажке создал угрозу соседним домам 08:27
В Сети попытались продать камчатскую икру от предприятий-фантомов 08:06
В Hyundai назвали число первых подписчиков на свои автомобили 08:00
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке 08:00
В Уфе женщина и трое детей пострадали в ДТП с автобусом 07:59
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе 07:58
Вашингтон и Сеул начали переговоры о финансировании армии США 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 09:41
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Пентагоне подтвердили полеты B-52, сымитировавших атаку на Крым

Текст: Александр Гасюк

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress провели тренировочный вылет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами", сообщило в пресс-релизе европейское командование вооруженных сил США. Уточняется, что полет продолжался 12 часов, а в ходе него состоялась совместная тренировка с военными из Румынии, Украины и Грузии.

Как ранее стало известно мониторинговому ресурсу Plane Radar, вылет B-52H был совершен 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку российского полуострова.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Ракетоносцы Ту-95МС сопроводили южнокорейские и японский истребители

Как отмечает РИА Новости, это далеко не первый случай появления американских стратегических бомбардировщиков у российских границ. В марте один из американских B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, а два других облетели Калининградскую область. Из-за полетов B-52H российские военные неоднократно поднимали в воздух истребители.

Так в июне этого года два российских перехватчика Су-27 сблизились с B-52H и детально зафиксировали полет американского "стратега" у границ Крыма.

Как ранее сообщала "РГ", в США разработан план по сдерживанию России в Черном море, включающий срочное развёртывание в регионе современных систем ПВО, расширении района учений кораблей НАТО, а также развитие "национального оборонного потенциала" Украины и Грузии.

В мире США Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой