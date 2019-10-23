В Пентагоне подтвердили полеты B-52, сымитировавших атаку на Крым

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress провели тренировочный вылет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами", сообщило в пресс-релизе европейское командование вооруженных сил США. Уточняется, что полет продолжался 12 часов, а в ходе него состоялась совместная тренировка с военными из Румынии, Украины и Грузии.

Как ранее стало известно мониторинговому ресурсу Plane Radar, вылет B-52H был совершен 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку российского полуострова.

Как отмечает РИА Новости, это далеко не первый случай появления американских стратегических бомбардировщиков у российских границ. В марте один из американских B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, а два других облетели Калининградскую область. Из-за полетов B-52H российские военные неоднократно поднимали в воздух истребители.

Так в июне этого года два российских перехватчика Су-27 сблизились с B-52H и детально зафиксировали полет американского "стратега" у границ Крыма.

Как ранее сообщала "РГ", в США разработан план по сдерживанию России в Черном море, включающий срочное развёртывание в регионе современных систем ПВО, расширении района учений кораблей НАТО, а также развитие "национального оборонного потенциала" Украины и Грузии.