США разработали план по сдерживанию России в Черном море

США планируют срочно развернуть в Румынии и Болгарии современные системы ПВО, расширить район учений кораблей НАТО, а также помочь Украине и Грузии в развитии "национального оборонного потенциала". Как считают эксперты, Черное море становится ареной противостояния России и Запада за будущее Европы.

Об этом говорится в докладе по "сдерживанию" России в Черном море, который представил американский аналитический центр RAND Corporation. Его аналитики заявляют, что Москва с помощью военной силы, а также информационных, экономических и энергетических инструментов пытается превратить Черное и Азовское моря в свою внутреннюю акваторию, пишет РИА Новости.

В качестве аргументов для подобных заявлений приводят переброску в Крым самых современных ракетных комплексов противовоздушной и береговой обороны, радиолокационных станций раннего предупреждения и современных комплексов радиоэлектронной борьбы. Упоминается в докладе и модернизация Черноморского флота. Только за последние годы там появились шесть новых корветов, шесть подводных лодок проекта 636 "Варшавянка", три многоцелевых сторожевых корабля проекта 11356 - "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". На вооружении кораблей стоят крылатые ракеты.

Поэтому, считают эксперты RAND, в данном регионе создается так называемая зона ограниченного доступа, в которой при военном конфликте войска НАТО могут понести большие потери. Поэтому США планируют срочные меры по расширению здесь своего влияния. Хотя и отмечают, что сделать это нелегко, потому что черноморские государства не имеют единой позиции.

Тем не менее, в июле в Одессе уже прошли международные военно-морские учения Sea Breeze 2019, в которых были задействованы около 20 стран, в Грузии в Agile Spirit 2019 приняли участие более трех тысяч военнослужащих из 14 государств. В 2020 году США и союзники по НАТО проведут крупнейшие со времен холодной войны европейские маневры.

Российские и западные эксперты уверены, что напряжение в регионе будет и дальше расти. Хотя ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что ничего нового в подобных действиях нет. США уже давно лелеют мысль о создании "санитарного кордона" из государств, враждебно настроенных к России - от Балтики до Черного моря.