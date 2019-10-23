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23.10.2019 20:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Президент Нигерии заявил Путину о желании учиться у России

Текст: Кира Латухина (Сочи)

Президент России Владимир Путин встретился с нигерийским коллегой на полях саммита "Россия - Африка" в Сочи.

Российский лидер отметил близость подходов двух государств к решению многих вопросов глобальной повестки. "И мы рассчитываем на продолжение этого сотрудничества в будущем", - сказал он.

Очень важной задачей Путин назвал совместный поиск возможностей для углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. "И хотя в целом в абсолютных величинах пока это небольшой оборот, на наш взгляд, он не соответствует нашим возможностям, но все таки он растет, и растет прилично: в прошлом году рост составил 93 процента", - констатировал он.

Фото: Константин Завражин
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"Нигерия - это густонаселенная страна и это самая большая экономика в Африке. У нас есть люди, у нас есть ресурсы и рынок - все это позволяет нам быть успешными", - заявил Мухаммад Бухари. Поблагодарив за поддержку в борьбе с террористами, он также отметил, что к 2050 году Нигерия станет третьей наиболее населенной страной к 2050 году. "Необходимо работать над тем, чтобы заботиться о таком большом населении, и для этого нам нужны партнеры", - сказал он.

"Господин президент, есть много схожего между путем России под вашим управлением и надеждами Нигерии на будущее. Мы надеемся многому научиться у России по реформам, переходу от экономики, зависящей от нефти, к современной диверсифицированной инклюзивной экономике, - пояснил Бухари. - Благодаря этим реформам Россия успешно приватизировала различные государственные предприятия, которые теперь стали глобальными брендами. Это можно сказать и об энергетике, и о легкой промышленности".

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