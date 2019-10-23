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23.10.2019 11:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Профессор из США расскажет студентам о российском Крыме

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Профессор исторического факультета Вестминстерского колледжа гуманитарных наук, главный редактор научного журнала Canadian - American Slavic Studies Мартин Рассел расскажет своим студентам о своей поездке в Крым. Об этом он заявил журналистам в Симферополе.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Американский ученый по приглашению наследника главы Российского Императорского Дома великого князя Георгия Романова принял участие в международной конференции "Крым в судьбе Династии Романовых. Начало и конец Царствования Императора Николая II", что прошла в Ялте.

- Было бы хорошо, если бы студенты смогли сами сюда приехать и увидеть то, что здесь есть, - признался он. - Но, конечно, мы детально обсудим мой визит на наших занятиях.

Профессор рассказал, что сейчас слушателями его курса по истории России со времен Петра I Великого до наших дней являются 28 студентов, что в свою очередь свидетельствует о "довольном большом интересе" в американской студенческой среде к истории России.

Фото: iStock
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При этом Рассел подчеркнул, что перед поездкой в Крым не думал о вероятных санкциях со стороны американских властей за посещение полуострова, поскольку в этом не видит "ничего плохого".

- Я люблю Россию, я люблю свою страну, и даже не думал об этом, - отметил ученый. - Что же касается моей карьеры, то во время конференции я познакомился с многими коллегами, с которыми у меня будет даже возможность поработать.

Напомним, официальный Вашингтон не признает российский статус Крыма, продолжая считать полуостров территорией Украины.

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