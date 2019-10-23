Путин пригласил президента ЮАР дважды посетить Россию

В Сочи на полях саммита "Россия - Африка" прошли переговоры президентов России и ЮАР.

"Мы придаем особое значение нашему сотрудничеству с ЮАР, у нас особая история отношений", - оценил Владимир Путин, отметив работу по многим направлениям.

"В прошлом году увеличился товарооборот до 28,5 процента и достиг миллиарда долларов. Конечно, этого недостаточно ни для всего комплекса отношений между Россией и Африканским континентом, и в наших двусторонних отношениях слишком маленькая цифра, но сделать мы можем, конечно, гораздо больше", - отметил российский лидер.

Путин приветствовал то, что ЮАР - непостоянный член СБ ООН и отметил весомый вклад страны в обеспечение стабильности на континенте.

Сирил Рамафоса в России впервые в качестве главы государства, и президент РФ пригласил его посетить нашу страну и в мае, и в июле (летом в Санкт-Петербурге пройдет саммит БРИКС). "А совсем скоро, через три недели, с вами, надеюсь, увидимся в Бразилии", - заключил Путин.

"Для меня действительно большая радость, мне очень приятно быть здесь, в Сочи, - сказал южноафриканский лидер. - Я обещал, что приеду и очень рад". Первый саммит "Россия-Африка" дает возможность укрепить отношения с Россией, сказал он, оценив их как прекрасные. "Вы помогли Африке стать такой, как сейчас, все это благодаря помощи народа России", - поблагодарил Рамафоса.

"Мы также ценим те дружественные отношения, которые длятся уже очень давно между нашими странами, и высоко ценим ваши усилия по объединению здесь всех представителей африканских стран и созданию платформы для продвижения экономического развития", - отметил президент ЮАР, подчеркнув приверженность к стратегическим отношениям с Россией.