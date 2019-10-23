РУДН и "Росатом" будут сообща готовить кадры для проектов в Африке

Вместе продвигать на африканский континент новые знания и передовые технологии из России - в этом главный смыл соглашения, что подписали сегодня, в день открытия форума "Россия - Африка", ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Уже сейчас партнерами РУДН являются 28 африканских стран: Марокко, Алжир, Мали, Буркина-Фасо, Гамбия, Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау, Гвинея Конакри, Гана, Габон, Замбия, Кот Д`ивуар, Бенин, Намибия, Нигерия, Чад, Тунис, Египет, Судан, Эфиопия, Уганда, Кения, Танзания, Конго, Республика Конго, Мозамбик, Ангола, ЮАР. А всего университет реализует 150 совместных образовательных программ с зарубежными университетами в рамках 250 международных договоров.

Новое соглашение предусматривает продвижение российских образовательных программ и технологий по атомным и смежным специальностям в странах-партнерах госкорпорации "Росатом", развитие международных программ межуниверситетского сотрудничества, рекрутинг иностранных абитуриентов из стран-партнеров "Росатома" для обучения в российских вузах, а так же проекты по социокультурной адаптации иностранных студентов.

"Многолетний опыт работы РУДН на африканском континенте и проекты "Росатома" в рамках гуманитарного сотрудничества позволят совместными усилиями не просто повысить интерес к российскому ядерному образованию, но и будут содействовать развитию национальных систем ядерного образования и подготовке кадров в Африке", - заявил на церемонии подписания глава атомной корпорации Алексей Лихачев.

По словам ректора РУДН Владимира Филиппова, отдельным направлением сотрудничества может стать "развитие и апробирование моделей подготовительного обучения" по русскому языку и профильным предметам - для тех абитуриентов в странах-партнерах "Росатома", которые рассматривают возможность поступления в российские вузы.

Саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 23-24 октября в Сочи. В программе первого дня - специальная тема: "Вклад атомных технологий в развитие Африки". Стремительный рост численности населения и усугубляющийся энергетический кризис сдерживают рост экономики на континенте. Участникам форума предстоит обсудить, при каких обстоятельствах атомные технологии могли бы стать драйвером социально-экономического развития и комплексным решением системных проблем на африканском континенте.