Новости

На Дону задержан один из участников перестрелки с пятью жертвами 10:47
В линейке доступных кроссоверов Renault будет пополнение 10:30
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов "Татнефти" 10:22
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике 10:22
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала 10:18
Томича осудили за жестокое обращение с котом 10:15
В Сочи перед саммитом "Россия - Африка" посадили 30-миллионный саженец 10:15
На форуме "Россия-Африка" представят обновленный Ми-35П 10:13
Видео: блогер устроил "русскую джимхану" на "Запорожце" 10:00
Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма 09:45
Ученые рассказали, когда принимать препараты от повышенного давления 09:41
В Пентагоне подтвердили полеты B-52, сымитировавших атаку на Крым 09:41
В Челябинской области в частном доме нашли тела пяти человек 09:40
Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча 09:32
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе 09:30
Шеф Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом 09:25
Студотряды Беларуси примут участие во Всероссийском слете 09:14
Врачи объяснили влияние малого количества алкоголя на сердце 09:11
На Сахалине пожар в двухэтажке создал угрозу соседним домам 08:27
В Сети попытались продать камчатскую икру от предприятий-фантомов 08:06
В Hyundai назвали число первых подписчиков на свои автомобили 08:00
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке 08:00
В Уфе женщина и трое детей пострадали в ДТП с автобусом 07:59
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе 07:58
Вашингтон и Сеул начали переговоры о финансировании армии США 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 10:33
Проект: В регионах

Черешня в Сети

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 239(7997)
Первым на Кубани в рамках национальной программы "Цифровая экономика" и проекта "Информационная инфраструктура" учащимся школы N 67 в селе Черешня под Сочи стал доступен широкополосный высокоскоростной интернет. Услуги связи обеспечило АО "Компания ТрансТелеКом", выигравшее аукцион.
Вениамин Кондратьев (справа), Константин Носков (в центре) и Роман Кравцов на церемонии в школе N 67 села Черешня. Фото: АО "Компания ТрансТелеКом" Вениамин Кондратьев (справа), Константин Носков (в центре) и Роман Кравцов на церемонии в школе N 67 села Черешня. Фото: АО "Компания ТрансТелеКом"
Вениамин Кондратьев (справа), Константин Носков (в центре) и Роман Кравцов на церемонии в школе N 67 села Черешня. Фото: АО "Компания ТрансТелеКом"

"ТрансТелеКом" подключит к интернету в крае 1935 социальных объектов. В их числе не только школы, но и пункты полиции, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, подразделения Росгвардии, органы местного самоуправления и государственной власти.

- По всей стране мы реализуем обширную программу, - сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. - За ближайшие 2,5 года будет подключено примерно 100 тысяч различных объектов, а это значит, что высокоскоростной интернет придет в десятки тысяч населенных пунктов страны.

Организаторы замерили скорость интернет-соединения - она достигла более 250 Мбит/с. По словам гендиректора АО "Компания ТрансТелеКом" Романа Кравцова, скорость трафика в несколько раз превышает параметры, предусмотренные контрактом.

- Скоростной интернет обеспечит потребности учащихся в современных цифровых сервисах, в том числе образовательных программах, - отметил он. - Появляются новые возможности для дистанционного обучения, участия в онлайн-конкурсах и олимпиадах. При подключе-нии новых объектов учитываются все нюансы, в том числе географические и инфраструктурные.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что нацпроект позволит обеспечить качественным интернетом жителей труднодоступных населенных пунктов. По словам главы региона, надежная связь жизненно необходима кубанцам, половина которых живет в станицах и хуторах.

Кубань не единственный регион, где "ТрансТелеКом" осуществляет подключение объектов социальной сферы к скоростному интернету. Соответствующие конкурсы также были выиграны оператором в Забайкальском крае, Ростовской и Курской областях. Всего в рамках нацпроекта "ТрансТелеКому" предстоит подключить 6,7 тысячи объектов, общая стоимость контрактов - 4,9 миллиарда рублей.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Севастополь ЮФО Ростовская область ЮФО Республика Крым ЮФО Калмыкия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой