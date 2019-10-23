Первым на Кубани в рамках национальной программы "Цифровая экономика" и проекта "Информационная инфраструктура" учащимся школы N 67 в селе Черешня под Сочи стал доступен широкополосный высокоскоростной интернет. Услуги связи обеспечило АО "Компания ТрансТелеКом", выигравшее аукцион.

Вениамин Кондратьев (справа), Константин Носков (в центре) и Роман Кравцов на церемонии в школе N 67 села Черешня. Фото: АО "Компания ТрансТелеКом"

"ТрансТелеКом" подключит к интернету в крае 1935 социальных объектов. В их числе не только школы, но и пункты полиции, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, подразделения Росгвардии, органы местного самоуправления и государственной власти.

- По всей стране мы реализуем обширную программу, - сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. - За ближайшие 2,5 года будет подключено примерно 100 тысяч различных объектов, а это значит, что высокоскоростной интернет придет в десятки тысяч населенных пунктов страны.

Организаторы замерили скорость интернет-соединения - она достигла более 250 Мбит/с. По словам гендиректора АО "Компания ТрансТелеКом" Романа Кравцова, скорость трафика в несколько раз превышает параметры, предусмотренные контрактом.

- Скоростной интернет обеспечит потребности учащихся в современных цифровых сервисах, в том числе образовательных программах, - отметил он. - Появляются новые возможности для дистанционного обучения, участия в онлайн-конкурсах и олимпиадах. При подключе-нии новых объектов учитываются все нюансы, в том числе географические и инфраструктурные.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что нацпроект позволит обеспечить качественным интернетом жителей труднодоступных населенных пунктов. По словам главы региона, надежная связь жизненно необходима кубанцам, половина которых живет в станицах и хуторах.

Кубань не единственный регион, где "ТрансТелеКом" осуществляет подключение объектов социальной сферы к скоростному интернету. Соответствующие конкурсы также были выиграны оператором в Забайкальском крае, Ростовской и Курской областях. Всего в рамках нацпроекта "ТрансТелеКому" предстоит подключить 6,7 тысячи объектов, общая стоимость контрактов - 4,9 миллиарда рублей.