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23.10.2019 17:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пряничный домик

В Астрахани подросткам разрешили разрисовать стены
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 239(7997)
В Астрахани творчески подошли к борьбе с неприличными граффити: для поклонников стрит-арта организовали бесплатные мастер-классы. Занятия проводят профессиональные художники. Разрисовывать уличные стены приглашают трудных подростков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Этим летом по всему городу прокатилась волна граффити-вандализма, - объяснила автор идеи, руководитель проекта "Я астраханец" Анна Алексеева. - Неизвестные исписали непристойностями стены домов, киоски, вывески, даже дорожные знаки. Уличные видеокамеры засекли нарушителей, ими оказались молодые люди. Мы подумали, что если у ребят есть потребность рисовать, то нужно направить ее в позитивное русло. Моя идея в том, что если они сами нарисуют, то не будут потом портить собственную работу.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Анну поддержали три местные художницы: Юлия Сабирова, Елена Плужникова и Екатерина Берстнева. Им удалось договориться с мэрией, и та выделила им объекты для эксперимента. Среди них - заброшенная аптека на улице Татищева. Обшарпанное, обклеенное старыми объявлениями строение контрастирует с новым павильоном остановки и школой.

Аптека превращается в пряничный домик. Это с одной стороны. А на другой стене - лотосы и кувшинки, на третьей - воздушные шарики. Эскизы готовили художницы, а теперь здесь усердно трудятся девчонки из приюта "Улитка": подростки рисуют масляными красками и баллончиками - кому как больше нравится. Четвертая стена пока свободна.

- Я люблю рисовать, и на заборах - тоже, - рассказывает 15-летняя Юля с сияющими голубыми глазами. - Я в художественной школе училась четыре года. Рисую людей, цветы. Просто получаю удовольствие от того, что раскрашиваю город. У нас Астрахань серая.

Юля замолкает, и опускает взгляд.

Фото: https://vk.com/surgut_int
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- 11 марта у меня папа умер от алкоголизма, и мама стала выпивать. Я хотела, чтобы она перестала, и поэтому ушла жить в приют. У нас хорошо, еда вкусная, нескучно: в школу ходим, кино смотрим, книжки читаем. Мама приезжает, и она перестала пить! Надеюсь, скоро я буду дома.

Рядом девочка помладше в фиолетовой куртке выводит кистью розовый лепесток. Это Катя, ей 13. В приюте она живет со старшей сестрой Ритой уже четвертый год, с тех пор как маму и папу лишили родительских прав. Девочек привезли на стрит-арт две воспитательницы на приютской "ГАЗели".

- Мы им сказали, что будет роспись стен, и они сразу согласились, - рассказала социальный педагог "Улитки" Оксана Гатиева.

- Следующая группа - дети из приемных семей, - говорит Анна Алексеева. - А в час - школьники, директор очень просила. Но мы не в последний раз собираемся. На Трусово электрощитки расписывать будем, а на набережной Приволжского затона - трансформаторную подстанцию. Объектов точно хватит. Если вдруг в городе они закончатся, значит, мы все правильно сделали.

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